الأردن.. استقرار أسعار الذهب لليوم الـ7 على التوالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقرت أسعار الذهب في الأردن لليوم الـ 7 على التوالي .
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا لدى الاردنيين 53.3 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 51.3 دينارا للشراء منهم .
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و24 على التوالي ، 47.3 دينارا للبيع للمواطنين ، 43.8 دينارا للشراء منهم ، 61.3 دينارا للبيع للمواطنين ، 58.9 دينارا للشراء منهم .
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