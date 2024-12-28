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الأردن.. استقرار أسعار الذهب لليوم الـ7 على التوالي

12/28/2024 12:04:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في الأردن لليوم الـ 7 على التوالي .

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا لدى الاردنيين 53.3 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 51.3 دينارا للشراء منهم .

فيما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و24 على التوالي ، 47.3 دينارا للبيع للمواطنين ، 43.8 دينارا للشراء منهم ، 61.3 دينارا للبيع للمواطنين ، 58.9 دينارا للشراء منهم .




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