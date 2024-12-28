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بدء تشغيل المسار الجديد للباص سريع التردد (عمان-الزرقاء) الأحد

12/28/2024 12:04:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الصفحة الرسمية لباص عمّان عن بدء تشغيل مسار الباص سريع التردد الجديد ر بين عمّان والزرقاء اعتبارًا من يوم غد الأحد، 29-12-2024.


وقالت في نص المنشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "ركابنا الأعزاء، يسرّنا الإعلان عن بدء تشغيل مسار الباص سريع التردد الجديد رقم (104) بين العاصمة عمّان ومدينة الزرقاء، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29/12/2024."


وأوضحت أنه سينطلق المسار من محطة الباص السريع في صويلح، وصولًا إلى محطة الباص السريع في مدينة الزرقاء، مرورًا بالجامعة الأردنية.

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