بدء تشغيل المسار الجديد للباص سريع التردد (عمان-الزرقاء) الأحد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الصفحة الرسمية لباص عمّان عن بدء تشغيل مسار الباص سريع التردد الجديد ر بين عمّان والزرقاء اعتبارًا من يوم غد الأحد، 29-12-2024.



وقالت في نص المنشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "ركابنا الأعزاء، يسرّنا الإعلان عن بدء تشغيل مسار الباص سريع التردد الجديد رقم (104) بين العاصمة عمّان ومدينة الزرقاء، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29/12/2024."



وأوضحت أنه سينطلق المسار من محطة الباص السريع في صويلح، وصولًا إلى محطة الباص السريع في مدينة الزرقاء، مرورًا بالجامعة الأردنية.







