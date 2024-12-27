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إلغاء نحو 3 آلاف رحلة جوية في الولايات المتحدة بسبب العواصف الشديدة

12/27/2024 11:46:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 12 (كونا) -- أفاد موقع "فلايت أوير" المتخصص في رصد الرحلات الجوية بالولايات المتحدة اليوم الجمعة بأن أكثر من 2800 رحلة طيران داخلية كانت مجدولة خلال نهاية الأسبوع ألغيت وسط عواصف شديدة تضرب حاليا مختلف أنحاء البلاد.
وأفادت شبكة "سي ان ان" بأن توقعات الطقس تشير إلى احتمال إلغاء أو تأجيل المزيد من الرحلات الجوية خلال الأيام المقبلة التي تشهد الحركة الجوية الداخلية الأكثر ازدحاما خلال العام لكونها تتزامن مع عطلة رأس السنة الميلادية التي تعتبر طويلة نسبيا خاصة بالنسبة للطلاب.
ووفقا للقسم المختص بالطقس في الشبكة الإخبارية الأمريكية فإن توقعات حدوث عواصف الشديدة تغطي الخارطة الأمريكية من ساحلها الشرقي وحتى ساحلها الغربي.
وأشارت سي ان ان إلى أن أجزاء من جنوب الولايات المتحدة معرضة لخطر المزيد من الأعاصير في الأيام القليلة المقبلة.
كما نوهت بأن سلسلة من العواصف في بعص المناطق في الجبال الغربية يمكن أن تتسبب في تساقط ثلوج يصل ارتفاعها إلى قدمين وأكثر من 4 بوصات من الأمطار في بعض المناطق في الجبال الغربية.
وأفادت بأنه من المحتمل أن تغمر الأمطار الغزيرة أجزاء من الساحل الشرقي مما قد يتسبب في ظروف سفر بري خطيرة. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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