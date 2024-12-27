الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها إلى بيروت اعتبارا من الثلاثاء المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 27 - 12 (كونا) -- أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الجمعة أنها ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت ومنها اعتبارا من الثلاثاء المقبل الـ 31 من ديسمبر الجاري.
وذكرت شركة الخطوط الجوية الكويتية في بيان صحفي أنه على من يريد الاستفسار أو الحجز الاتصال على خدمة العملاء 171.
وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية قد أوقفت رحلاتها إلى بيروت في الرابع من أغسطس الماضي بسبب الظروف التي شهدتها الجمهورية اللبنانية. (النهاية) م ض / ع س
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