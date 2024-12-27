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الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها إلى بيروت اعتبارا من الثلاثاء المقبل

12/27/2024 11:46:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 12 (كونا) -- أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الجمعة أنها ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت ومنها اعتبارا من الثلاثاء المقبل الـ 31 من ديسمبر الجاري.

وذكرت شركة الخطوط الجوية الكويتية في بيان صحفي أنه على من يريد الاستفسار أو الحجز الاتصال على خدمة العملاء 171.
وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية قد أوقفت رحلاتها إلى بيروت في الرابع من أغسطس الماضي بسبب الظروف التي شهدتها الجمهورية اللبنانية. (النهاية) م ض / ع س

MENAFN27122024000071011013ID1109036275

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