رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم يعلن تقديم 150 ألف دولار مكافأة للاعبي المنتخب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 27 - 12 (كونا) -- أعلن رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم
الشيخ أحمد اليوسف الصباح اليوم الجمعة مكافأة مالية قدرها 150 ألف دولار أمريكي للاعبي المنتخب الأول بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26).
وذكر الاتحاد في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي
(إكس) أن اليوسف أعلن تقديم المكافأة للاعبين بعد "الأداء الرائع" أمام المنتخب القطري في الجولة الأخيرة من مباريات
المجموعة الأولى من البطولة.
وشكر اليوسف رجال الأعمال والشركات الخاصة وكل من دعم المنتخب بعد التأهل إلى نصف نهائي (خليجي زين 26).(النهاية) س ع د / ع س
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