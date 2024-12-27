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رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم يعلن تقديم 150 ألف دولار مكافأة للاعبي المنتخب

12/27/2024 11:46:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 12 (كونا) -- أعلن رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح اليوم الجمعة مكافأة مالية قدرها 150 ألف دولار أمريكي للاعبي المنتخب الأول بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26).
وذكر الاتحاد في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) أن اليوسف أعلن تقديم المكافأة للاعبين بعد "الأداء الرائع" أمام المنتخب القطري في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى من البطولة.
وشكر اليوسف رجال الأعمال والشركات الخاصة وكل من دعم المنتخب بعد التأهل إلى نصف نهائي (خليجي زين 26).(النهاية) س ع د / ع س

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