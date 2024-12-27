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السعودية تندد بحرق الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في غزة

12/27/2024 11:46:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض 27 - 12 (كونا) -- أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة عن إدانتها بأشد العبارات حرق قوات الاحتلال الإسرائيلية مستشفى في قطاع غزة وإجبار المرضى والكوادر الطبية على إخلائه.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن ذلك يعد انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط المعايير الإنسانية والأخلاقية.
واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة واعتقل عددا من المرضى وافراد الطواقم الطبية فيه كما أحرق بعضا من أقسامه. (النهاية) ع ش / ه س ص

MENAFN27122024000071011013ID1109036273

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