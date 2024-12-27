السعودية تندد بحرق الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض 27 - 12 (كونا) -- أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة عن إدانتها بأشد العبارات حرق قوات الاحتلال الإسرائيلية مستشفى
في قطاع غزة وإجبار المرضى والكوادر الطبية على إخلائه.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن ذلك يعد انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط المعايير الإنسانية والأخلاقية.
واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة واعتقل عددا من المرضى وافراد الطواقم الطبية فيه كما أحرق بعضا من أقسامه. (النهاية) ع ش / ه س ص
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