وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإسباني آخر التطورات في سوريا وغزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 27 - 12 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الجمعة آخر التطورات في المنطقة بما في ذلك سوريا وغزة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة المصرية السفير تميم خلاف في بيان أن الوزير عبد العاطي أشار خلال اتصال هاتفي أجراه مع ألباريس إلى الجهود المستمرة التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف المتحدث أن الوزيرين أكدا أهمية العلاقة الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا وأعربا عن رغبتهما القوية في تعزيز التعاون الثنائي بكافة المجالات لاسيما على ضوء التحديات الضاغطة التي تواجه المجتمع الدولي.
وقال المتحدث إن ألباريس لفت خلال الاتصال إلى اجتماعه في مدريد الشهر الماضي مع المرشح لمنصب المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) الدكتور خالد العناني الذي دعم ترشيحه كل من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية مؤكدا كذلك دعم إسبانيا لترشيحه. (النهاية)
ا س م / ر ج
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