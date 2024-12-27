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وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإسباني آخر التطورات في سوريا وغزة

12/27/2024 11:46:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 27 - 12 (كونا) -- بحث وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الجمعة آخر التطورات في المنطقة بما في ذلك سوريا وغزة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة المصرية السفير تميم خلاف في بيان أن الوزير عبد العاطي أشار خلال اتصال هاتفي أجراه مع ألباريس إلى الجهود المستمرة التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف المتحدث أن الوزيرين أكدا أهمية العلاقة الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا وأعربا عن رغبتهما القوية في تعزيز التعاون الثنائي بكافة المجالات لاسيما على ضوء التحديات الضاغطة التي تواجه المجتمع الدولي.
وقال المتحدث إن ألباريس لفت خلال الاتصال إلى اجتماعه في مدريد الشهر الماضي مع المرشح لمنصب المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) الدكتور خالد العناني الذي دعم ترشيحه كل من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية مؤكدا كذلك دعم إسبانيا لترشيحه. (النهاية)

ا س م / ر ج



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