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الصحة العالمية: إخراج مستشفى كمال عدوان من الخدمة يشكل حكما بالإعدام على عشرات آلاف الفلسطينيين

12/27/2024 11:46:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف – 27 – 12 (كونا) -- أعربت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة عن قلقها إزاء الاستهداف الأخير لمستشفى (كمال عدوان) شمال قطاع غزة مشددة على ان إخراج اخر مرفق صحي رئيسي شمال القطاع عن الخدمة يعد حكما بالإعدام على عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يحتاجون لرعاية صحية.
وأكدت المنظمة في منشور لها على منصة (إكس) أن الغارة الاسرائيلية التي استهدفت مستشفى (كمال عدوان) صباح اليوم أدت إلى تعرض الأقسام الرئيسية فيه لأضرار جسيمة فضلا عن احتراقها وتدميرها بالكامل وذلك وفقا للتقارير الأولية التي تلقتها.
وأفادت بأن التقارير الاولية تؤكد ان نحو 60 عاملا صحيا و25 مريضا من الحالات الحرجة بمن فيهم المرضى الذين يعتمدون على أجهزة التنفس الاصطناعي لا يزالون عالقين داخل المستشفى في حين تم اجبار المرضى من الحالات الأقل خطورة على الإخلاء إلى المستشفى الإندونيسي الذي تعرض بدوره للدمار وأصبح خارج الخدمة.
وشددت المنظمة على أن هذه الغارة تأتي ضمن الهجمات المتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى او بالقرب منه منذ بداية شهر أكتوبر الماضي الى جانب القيود المتزايدة التي حالت دون وصول المنظمة وشركائها إلى المرافق الصحية في غزة.
وشددت المنظمة الأممية على ان مثل هذه الأعمال العدائية والغارات من شأنها ان تقوض جميع الجهود المبذولة للحفاظ على الحد الأدنى من عمل المرافق الصحية في قطاع غزة.
ونادت المنظمة بإنهاء "هذا الرعب" فورا وإيقاف إطلاق النار بشكل عاجل. (النهاية)

ا م خ / ر ج



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