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رئيس الوزراء الباكستاني يطالب أفغانستان بالتصدي لـ ملاذات الإرهاب

12/27/2024 11:46:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 27 - 12 (كونا) -- قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الجمعة إن على الحكومة المؤقتة في أفغانستان "وضع استراتيجية قوية للقضاء على ملاذات الإرهابيين على أراضيها".
تأتي تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني بعد يومين من اتهام وجهته الحكومة الأفغانية (التي تقودها طالبان) لجارتها باكستان بشن ضربات جوية عبر الحدود أسفرت عن مقتل 46 شخصا على الأقل.
وأعرب شريف أمام اجتماع مجلس الوزراء الباكستاني عن قلقه إزاء استمرار أنشطة جماعة طالبان - باكستان (تحريك طالبان) المحظورة التي تعمل من الأراضي الأفغانية وحملها مسؤولية مهاجمة المدنيين في باكستان وفقا لما ذكرته الحكومة الباكستانية في بيان.
وأكد شريف أن سياسة الدخول في محادثات وفي نفس الوقت السماح لحركة طالبان - باكستان بالعمل ضد باكستان "لا يمكن أن تستمر".
وأوضح أن باكستان نقلت رغبتها في إقامة علاقات ودية مع الحكومة الأفغانية لكنه "أكد أيضا على ضرورة منع حركة طالبان الباكستانية من ارتكاب أعمال إرهابية".
كانت الخارجية الأفغانية قد استدعت أول من أمس الأربعاء رئيس البعثة الباكستانية في كابول لتقديم احتجاج رسمي على الضربات التي تتهم الجيش الباكستاني بتنفيذها في الأراضي الأفغانية. (النهاية)

س ب ك / ه س ص



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