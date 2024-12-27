رئيس الوزراء الباكستاني يطالب أفغانستان بالتصدي لـ ملاذات الإرهاب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسلام أباد - 27 - 12 (كونا) -- قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الجمعة إن على الحكومة المؤقتة في أفغانستان "وضع استراتيجية قوية للقضاء على ملاذات الإرهابيين على أراضيها".
تأتي تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني بعد يومين من اتهام وجهته الحكومة الأفغانية (التي تقودها طالبان) لجارتها باكستان بشن ضربات جوية عبر الحدود أسفرت عن مقتل 46 شخصا على الأقل.
وأعرب شريف أمام اجتماع مجلس الوزراء الباكستاني عن قلقه إزاء استمرار أنشطة جماعة طالبان - باكستان (تحريك طالبان) المحظورة التي تعمل من الأراضي الأفغانية وحملها مسؤولية مهاجمة المدنيين في باكستان وفقا لما ذكرته الحكومة الباكستانية في بيان.
وأكد شريف أن سياسة الدخول في محادثات وفي نفس الوقت السماح لحركة طالبان - باكستان بالعمل ضد باكستان "لا يمكن أن تستمر".
وأوضح أن باكستان نقلت رغبتها في إقامة علاقات ودية مع الحكومة الأفغانية لكنه "أكد أيضا على ضرورة منع حركة طالبان الباكستانية من ارتكاب أعمال إرهابية".
كانت الخارجية الأفغانية قد استدعت أول من أمس الأربعاء رئيس البعثة الباكستانية في كابول لتقديم احتجاج رسمي على الضربات التي تتهم الجيش الباكستاني بتنفيذها في الأراضي الأفغانية. (النهاية)
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