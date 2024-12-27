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(أرسنال) يفوز بهدف على (ايبسويتش تاون) ويصعد لوصافة الدوري الإنجليزي

12/27/2024 11:46:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 27 - 12 (كونا) -- صعد فريق (أرسنال) إلى وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه (ايبسويتش تاون) بهدف نظيف في مباراة الجولة ال18 من الدوري والتي جمعتهما اليوم الجمعة.
وحمل الهدف الوحيد للمباراة توقيع المهاجم الالماني كاي هافيرتز في الدقيقة ال23.
وسمحت نقاط الفوز الثلاث للنادي اللندني بالصعود إلى ثاني ترتيب الدوري بمجموع 36 نقطة وبفارق 6 نقاط خلف المتصدر (ليفربول) حيث بات متقدما بفارق نقطة عن (تشيلسي) الذي أضاع أمس الخميس فرصة الاحتفاظ بمركز الوصافة عقب خسارته المخيبة على أرضه أمام (فولهام) بهدفين مقابل هدف واحد. (النهاية)

م ر ن / ر ج



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