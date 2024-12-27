(أرسنال) يفوز بهدف على (ايبسويتش تاون) ويصعد لوصافة الدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 27 - 12 (كونا) -- صعد فريق (أرسنال) إلى وصافة الدوري
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
بعد فوزه على ضيفه (ايبسويتش تاون) بهدف نظيف في مباراة
الجولة ال18 من الدوري والتي جمعتهما اليوم الجمعة.
وحمل الهدف الوحيد للمباراة توقيع المهاجم الالماني كاي هافيرتز في الدقيقة ال23.
وسمحت نقاط الفوز الثلاث للنادي اللندني بالصعود إلى ثاني ترتيب الدوري بمجموع 36 نقطة وبفارق 6 نقاط خلف المتصدر (ليفربول) حيث بات متقدما بفارق نقطة عن (تشيلسي) الذي أضاع أمس الخميس فرصة الاحتفاظ بمركز الوصافة عقب خسارته المخيبة على أرضه أمام (فولهام) بهدفين مقابل هدف واحد. (النهاية)
م ر ن / ر ج
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