(اتحاد القدم) يجدد الدعوة لضرورة شراء تذاكر مباريات (خليجي زين 26) عبر القنوات الرسمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 27 - 12 (كونا) -- جدد الاتحاد الكويتي لكرة القدم
اليوم الجمعة تذكير الجماهير بضرورة الالتزام بشراء تذاكر مباريات
بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) من القنوات الرسمية المعتمدة فقط وذلك لضمان الحصول على تذاكر صالحة وصحيحة.
وذكر الاتحاد في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع (إكس) ان القنوات الرسمية لبيع التذاكر هي تطبيق (حياكم) والموقع الرسمي للاتحاد الكويتي والموقع الرسمي للاتحاد الخليجي ومنافذ البيع في كل من (مجمع الأفنيوز) و(مجمع 360).
وشدد على أن التذاكر التي يتم بيعها من مصادر غير رسمية قد تكون غير صالحة للاستخدام لدخول الملاعب كما سيقوم الاتحاد بإجراء عمليات تدقيق عشوائي على بيانات التذاكر قبل السماح بالدخول إلى الملعب حرصا على ضمان تنظيم المباريات بأعلى المعايير وحماية حقوق الجماهير.
واكد التزامه بتقديم أفضل تجربة للجماهير الرياضية خلال البطولة داعيا الجميع إلى التعاون والالتزام بالشراء من القنوات الرسمية لضمان صلاحية تذاكرهم.
وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم قد حذر الجماهير من التعامل مع المواقع والحسابات الوهمية لبيع تذاكر البطولة وذلك قبل انطلاقها وتحديدا في بيان صحفي صدر عنه في الساد من الشهر الجاري. (النهاية)
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