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(اتحاد القدم) يجدد الدعوة لضرورة شراء تذاكر مباريات (خليجي زين 26) عبر القنوات الرسمية

12/27/2024 11:46:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 12 (كونا) -- جدد الاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم الجمعة تذكير الجماهير بضرورة الالتزام بشراء تذاكر مباريات بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) من القنوات الرسمية المعتمدة فقط وذلك لضمان الحصول على تذاكر صالحة وصحيحة.
وذكر الاتحاد في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع (إكس) ان القنوات الرسمية لبيع التذاكر هي تطبيق (حياكم) والموقع الرسمي للاتحاد الكويتي والموقع الرسمي للاتحاد الخليجي ومنافذ البيع في كل من (مجمع الأفنيوز) و(مجمع 360).
وشدد على أن التذاكر التي يتم بيعها من مصادر غير رسمية قد تكون غير صالحة للاستخدام لدخول الملاعب كما سيقوم الاتحاد بإجراء عمليات تدقيق عشوائي على بيانات التذاكر قبل السماح بالدخول إلى الملعب حرصا على ضمان تنظيم المباريات بأعلى المعايير وحماية حقوق الجماهير.
واكد التزامه بتقديم أفضل تجربة للجماهير الرياضية خلال البطولة داعيا الجميع إلى التعاون والالتزام بالشراء من القنوات الرسمية لضمان صلاحية تذاكرهم.
وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم قد حذر الجماهير من التعامل مع المواقع والحسابات الوهمية لبيع تذاكر البطولة وذلك قبل انطلاقها وتحديدا في بيان صحفي صدر عنه في الساد من الشهر الجاري. (النهاية)

س ع د / ر ج



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