70% من القوى الصحية إناث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: زينب إسماعيل
كشفت أحدث إحصائيات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المنشورة على موقع البيانات الحكومية أن إجمالي اعداد القوى العاملة الصحية في البحرين يصل إلى 17 ألفا و528 موظفا، تشكل الإناث منهم نحو 70% من إجمالي العاملين، ويصل عددهن إلى نحو 12 ألفا و425 امرأة مقابل 5 آلاف و103 ذكور.
وفاق عدد الممرضات الإناث الذكور بـما يقارب 5 أضعاف، حيث بلغ عددهن نحو 8122 أنثى مقابل 1704 ذكور. وشكل القطاع التمريضي ما يقارب 56% من إجمالي العاملين في القطاع، حيث بلغ إجمالي أعدادهم خلال العام نفسه نحو 9826.
وارتفع عدد العاملين في القطاع الصحي بنسبة 6% خلال العام الماضي، حيث كان عددهم يصل إلى 16 ألفا و616 موظفا في عام 2022.
وأكدت الإحصائيات الرسمية أن الطبيبات الإناث أكثر من الذكور في البحرين، وفقا لآخر إحصائية لعام 2023. وبلغ عدد الإناث نحو 2689 طبيبة والذكور نحو 2321 طبيبا.
ووصل إجمالي أعداد الأطباء بمن فيهم الأطباء البشريون وأطباء الأسنان إلى نحو 5 آلاف، فيما كان عدد الفئات المساعدة والهيئة التمريضية والصيادلة نحو 11 ألفا و755 فردا.
ويبلغ عدد الأطباء البشريين نحو 4268 طبيبا، وأطباء الأسنان نحو 742 طبيبا، أما الهيئة التمريضية فيصل عددها إلى 8980 ممرضا، والصيادلة 1786 صيدليا والفئات الطبية المساعدة 906.
ووصل عدد الذكور من الأطباء البشريين نحو 2058 فردا مقابل 2210 أناث، وعدد أطباء الأسنان من الذكور نحو 263 طبيبا مقابل 479 أنثى. بيد أن الصيادلة الذكور وصل عددهم إلى 795 رجلا والإناث إلى 991 أنثى، فيما كان عدد الذكور من الفئات الطبية المساعدة نحو 283 رجلا مقابل 623 أنثى.
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