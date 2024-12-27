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70% من القوى الصحية إناث

12/27/2024 7:14:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬زينب‭ ‬إسماعيل‭ ‬

كشفت‭ ‬أحدث‭ ‬إحصائيات‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المنشورة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬البيانات‭ ‬الحكومية‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬اعداد‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬ألفا‭ ‬و528‭ ‬موظفا،‭ ‬تشكل‭ ‬الإناث‭ ‬منهم‭ ‬نحو‭ ‬70‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬العاملين،‭ ‬ويصل‭ ‬عددهن‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬12‭ ‬ألفا‭ ‬و425‭ ‬امرأة‭ ‬مقابل‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬و103‭ ‬ذكور‭. ‬

وفاق‭ ‬عدد‭ ‬الممرضات‭ ‬الإناث‭ ‬الذكور‭ ‬بـما‭ ‬يقارب‭ ‬5‭ ‬أضعاف،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عددهن‭ ‬نحو‭ ‬8122‭ ‬أنثى‭ ‬مقابل‭ ‬1704‭ ‬ذكور‭. ‬وشكل‭ ‬القطاع‭ ‬التمريضي‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬56‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬أعدادهم‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬نفسه‭ ‬نحو‭ ‬9826‭. ‬

وارتفع‭ ‬عدد‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بنسبة‭ ‬6‭% ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬عددهم‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬ألفا‭ ‬و616‭ ‬موظفا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

وأكدت‭ ‬الإحصائيات‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬الطبيبات‭ ‬الإناث‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الذكور‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وفقا‭ ‬لآخر‭ ‬إحصائية‭ ‬لعام‭ ‬2023‭. ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الإناث‭ ‬نحو‭ ‬2689‭ ‬طبيبة‭ ‬والذكور‭ ‬نحو‭ ‬2321‭ ‬طبيبا‭. ‬

ووصل‭ ‬إجمالي‭ ‬أعداد‭ ‬الأطباء‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬الأطباء‭ ‬البشريون‭ ‬وأطباء‭ ‬الأسنان‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬5‭ ‬آلاف،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬الفئات‭ ‬المساعدة‭ ‬والهيئة‭ ‬التمريضية‭ ‬والصيادلة‭ ‬نحو‭ ‬11‭ ‬ألفا‭ ‬و755‭ ‬فردا‭. ‬

ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الأطباء‭ ‬البشريين‭ ‬نحو‭ ‬4268‭ ‬طبيبا،‭ ‬وأطباء‭ ‬الأسنان‭ ‬نحو‭ ‬742‭ ‬طبيبا،‭ ‬أما‭ ‬الهيئة‭ ‬التمريضية‭ ‬فيصل‭ ‬عددها‭ ‬إلى‭ ‬8980‭ ‬ممرضا،‭ ‬والصيادلة‭ ‬1786‭ ‬صيدليا‭ ‬والفئات‭ ‬الطبية‭ ‬المساعدة‭ ‬906‭. ‬

ووصل‭ ‬عدد‭ ‬الذكور‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬البشريين‭ ‬نحو‭ ‬2058‭ ‬فردا‭ ‬مقابل‭ ‬2210‭ ‬أناث،‭ ‬وعدد‭ ‬أطباء‭ ‬الأسنان‭ ‬من‭ ‬الذكور‭ ‬نحو‭ ‬263‭ ‬طبيبا‭ ‬مقابل‭ ‬479‭ ‬أنثى‭. ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬الصيادلة‭ ‬الذكور‭ ‬وصل‭ ‬عددهم‭ ‬إلى‭ ‬795‭ ‬رجلا‭ ‬والإناث‭ ‬إلى‭ ‬991‭ ‬أنثى،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬الذكور‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬الطبية‭ ‬المساعدة‭ ‬نحو‭ ‬283‭ ‬رجلا‭ ‬مقابل‭ ‬623‭ ‬أنثى‭.‬

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