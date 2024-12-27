الجامعة العربية تحذر إيران من تأجيج الفتن ونشر الفوضى في سوريا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حذرت‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬مما‭ ‬أسمته‭ ‬‮«‬إشعال‭ ‬الفتنة‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬،‭ ‬وأكدت‭ ‬رفضها‭ ‬التصريحات‭ ‬الإيرانية‭ ‬‮«‬التي‭ ‬تزعزع‮»‬‭ ‬السلم‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬بعد‭ ‬الإطاحة‭ ‬بالرئيس‭ ‬المخلوع‭ ‬بشار‭ ‬الأسد،‭ ‬حليف‭ ‬طهران‭.‬

وأكدت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬تتابع‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بقلق‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬عدة‭ ‬مدن‭ ‬ومناطق‭ ‬سورية‭ ‬بهدف‭ ‬إشعال‭ ‬فتيل‭ ‬فتنة‭ ‬في‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭: ‬‮«‬كما‭ ‬ترفض‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬التصريحات‭ ‬الإيرانية‭ ‬الأخيرة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تأجيج‭ ‬الفتن‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب‭ ‬السوري،‭ ‬ونحذرهم‭ ‬من‭ ‬نشر‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬ونحملهم‭ ‬مسؤولية‭ ‬تبعات‭ ‬تصريحاتهم‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬البيان‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬احترام‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬لسيادة‭ ‬سوريا‭ ‬ووحدة‭ ‬أراضيها‭ ‬واستقرارها،‭ ‬وحصر‭ ‬السلاح‭ ‬بيد‭ ‬الدولة،‭ ‬وحل‭ ‬أي‭ ‬تشكيلات‭ ‬مسلحة،‭ ‬ورفض‭ ‬التدخلات‭ ‬الخارجية‭ ‬المزعزعة‭ ‬للاستقرار‮»‬،‭ ‬طبقا‭ ‬لما‭ ‬أورد‭ ‬البيان‭.‬

وقالت‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تعيد‭ ‬تأكيد‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬العقبة‭ ‬للجنة‭ ‬الاتصال‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬بضرورة‭ ‬الوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬الشقيق،‭ ‬وتقديم‭ ‬كل‭ ‬العون‭ ‬والإسناد‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الدقيقة‭ ‬واحترام‭ ‬إرادته‭ ‬وخياراته‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشروع‭ ‬ضخم‭ ‬تخطط‭ ‬له‭ ‬أمريكا‭ ‬وإسرائيل‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مقاومة‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإيرانية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬وجه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السوري‭ ‬الجديد‭ ‬أسعد‭ ‬حسن‭ ‬الشيباني‭ ‬تحذيرا‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬‮«‬بث‭ ‬الفوضى‮»‬‭ ‬في‭ ‬بلاده،‭ ‬وذكر‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬‮«‬احترام‭ ‬إرادة‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬وسيادة‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬