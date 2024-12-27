Saturday, 28 December 2024 03:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجامعة العربية تحذر إيران من تأجيج الفتن ونشر الفوضى في سوريا

12/27/2024 7:14:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حذرت‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬مما‭ ‬أسمته‭ ‬‮«‬إشعال‭ ‬الفتنة‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬،‭ ‬وأكدت‭ ‬رفضها‭ ‬التصريحات‭ ‬الإيرانية‭ ‬‮«‬التي‭ ‬تزعزع‮»‬‭ ‬السلم‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬بعد‭ ‬الإطاحة‭ ‬بالرئيس‭ ‬المخلوع‭ ‬بشار‭ ‬الأسد،‭ ‬حليف‭ ‬طهران‭.‬

وأكدت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬تتابع‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بقلق‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬عدة‭ ‬مدن‭ ‬ومناطق‭ ‬سورية‭ ‬بهدف‭ ‬إشعال‭ ‬فتيل‭ ‬فتنة‭ ‬في‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭: ‬‮«‬كما‭ ‬ترفض‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬التصريحات‭ ‬الإيرانية‭ ‬الأخيرة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تأجيج‭ ‬الفتن‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب‭ ‬السوري،‭ ‬ونحذرهم‭ ‬من‭ ‬نشر‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬ونحملهم‭ ‬مسؤولية‭ ‬تبعات‭ ‬تصريحاتهم‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬البيان‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬احترام‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬لسيادة‭ ‬سوريا‭ ‬ووحدة‭ ‬أراضيها‭ ‬واستقرارها،‭ ‬وحصر‭ ‬السلاح‭ ‬بيد‭ ‬الدولة،‭ ‬وحل‭ ‬أي‭ ‬تشكيلات‭ ‬مسلحة،‭ ‬ورفض‭ ‬التدخلات‭ ‬الخارجية‭ ‬المزعزعة‭ ‬للاستقرار‮»‬،‭ ‬طبقا‭ ‬لما‭ ‬أورد‭ ‬البيان‭.‬

وقالت‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تعيد‭ ‬تأكيد‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬العقبة‭ ‬للجنة‭ ‬الاتصال‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬بضرورة‭ ‬الوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬الشقيق،‭ ‬وتقديم‭ ‬كل‭ ‬العون‭ ‬والإسناد‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الدقيقة‭ ‬واحترام‭ ‬إرادته‭ ‬وخياراته‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشروع‭ ‬ضخم‭ ‬تخطط‭ ‬له‭ ‬أمريكا‭ ‬وإسرائيل‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مقاومة‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإيرانية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬وجه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السوري‭ ‬الجديد‭ ‬أسعد‭ ‬حسن‭ ‬الشيباني‭ ‬تحذيرا‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬‮«‬بث‭ ‬الفوضى‮»‬‭ ‬في‭ ‬بلاده،‭ ‬وذكر‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬‮«‬احترام‭ ‬إرادة‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬وسيادة‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

MENAFN27122024000055011008ID1109036070

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث