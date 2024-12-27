وزير الخارجية الإيراني يحذر من ((التدخل المدمر)) في مستقبل سوريا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بكين‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حذّر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬‮«‬التدخل‭ ‬المدمّر‮»‬‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬سوريا،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القرارات‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬وحده،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬نشره‭ ‬الإعلام‭ ‬الصيني‭ ‬أثناء‭ ‬زيارة‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬للصين‭. ‬

وصل‭ ‬عراقجي‭ ‬إلى‭ ‬بكين‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬أمس،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬الإيراني،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬للبلاد‭ ‬منذ‭ ‬تعيينه‭ ‬في‭ ‬المنصب‭. ‬

وكتب‭ ‬عراقجي‭ ‬في‭ ‬المقال‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الشعب‮»‬‭ ‬باللغة‭ ‬الصينية‭ ‬امس‭ ‬الجمعة‭ ‬بأن‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬تعتبر‭ ‬صناعة‭ ‬القرارات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمستقبل‭ ‬سوريا‭ ‬مسؤولية‭ ‬الشعب‭ ‬وحده‭.. ‬من‭ ‬دون‭ ‬تدخل‭ ‬مدمّر‭ ‬أو‭ ‬وإملاءات‭ ‬خارجية‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬احترام‭ ‬إيران‭ ‬لـ«وحدة‭ ‬سوريا‭ ‬وسيادتها‭ ‬الوطنية‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيها‮»‬‭. ‬

وأفاد‭ ‬المرشد‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬الأحد‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬يتوقع‭ ‬ظهور‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشرفاء‭ ‬الأقوياء‮»‬‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬الذين‭ ‬سيقفون‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬‮«‬انعدام‭ ‬الأمن‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬السوري‭ ‬الوقوف‭ ‬‮«‬بإرادة‭ ‬قوية‭ ‬أمام‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬خططوا‭ ‬ونفّذوا‭ ‬لهذه‭ ‬الحالة‭ ‬من‭ ‬انعدام‭ ‬الأمن،‭ ‬وسيتغلب‭ ‬عليهم‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‮»‬‭. ‬

وأما‭ ‬عراقجي،‭ ‬فلفت‭ ‬في‭ ‬مقاله‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬هو‭ ‬‮«‬مبدأ‭ ‬محدد‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الفاعلة‭ ‬أخذه‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‮»‬‭. ‬

وشددت‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬للشعب‭ ‬السوري‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬تعارض‭ ‬استغلال‭ ‬ما‭ ‬وصفتها‭ ‬بالقوى‭ ‬الإرهابية‭ ‬الوضع‭ ‬لخلق‭ ‬الفوضى‭. ‬

ستشمل‭ ‬زيارة‭ ‬عراقجي‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬يومين‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الصيني‭ ‬وانغ‭ ‬يي،‭ ‬بحسب‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭. ‬

تعد‭ ‬الصين‭ ‬أكبر‭ ‬شريك‭ ‬تجاري‭ ‬لإيران‭ ‬وأبرز‭ ‬جهة‭ ‬تشتري‭ ‬نفطها‭ ‬الخاضع‭ ‬لعقوبات‭ ‬أمريكية‭.

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تعهّد‭ ‬شي‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬أثناء‭ ‬محادثات‭ ‬عقدها‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬قمة‭ ‬بريكس‭. ‬

وقال‭ ‬عراقجي‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬مصور‭ ‬نشره‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬الإيراني‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬بكين‭ ‬إن‭ ‬الزيارة‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬‮«‬وقت‭ ‬مناسب‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نواجه‭ ‬حاليا‭ ‬وضعا‭ ‬حساسا‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬وهناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المسائل‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬قضية‭ ‬ملفنا‭ ‬النووي‭ ‬ستواجه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬وضعا‭ ‬يتطلب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشاورات‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬‮«‬دعوة‭ ‬أصدقائنا‭ ‬الصينيين‭ ‬كانت‭ ‬للسبب‭ ‬ذاته‭ ‬إذ‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬جديد‭.. ‬علينا‭ ‬التفكير‭ ‬معا‭ ‬والتشاور‭ ‬والاستعداد‭ ‬للتحديات‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬

وكتب‭ ‬في‭ ‬مقاله‭ ‬بأن‭ ‬إيران‭ ‬والصين‭ ‬تتشاركان‭ ‬الرؤيا‭ ‬بأن‭ ‬الدعوة‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬تتصدر‭ ‬الأولويات‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬