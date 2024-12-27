كاساس: لدينا فرصة الفوز بالبطولة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الكويت -
(واع ): أكد مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، أمس الجمعة، أن المنتخب العراقي لديه فرصة للوصول إلى نهائي خليجي 26 والفوز بالبطولة.
وقال كاساس خلال مؤتمر صحفي في الكويت وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه «من الصعب إشراك جميع اللاعبين الشباب في مباراة واحدة»، لافتاً الى أنه «بكل تأكيد كل المباريات هي مناسبة لدفع بعض اللاعبين الشباب، لكن بسبب ضغط الجماهير العراقية يكون من الصعب وضع اللاعبين الشباب بمباراة واحدة، وسنحاول المزج بين اللاعبين الشباب والخبرة».
وأضاف أن «المنتخب العراقي سيواجه واحداً من أفضل المنتخبات العربية والآسيوية وهو المنتخب السعودي، لكن اللاعبين جاهزون لمباراة الغد»، مشيراً الى أن «الضغط في هذه البطولة مختلف عن كأس العالم، فالضغط في كأس العالم أكبر من هذه البطولة، ولدينا فرصة واحدة، وسنحاول أن نفوز بالمباراة والوصول الى النهائي». وأشار الى أن «جميع المنتخبات العالمية تعاني في بعض الفترات من صعوبات وانخفاض في المستوى، وهذا الأمر طبيعي وسنتخطاه».
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