كاساس: لدينا فرصة الفوز بالبطولة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ -

(‬واع‭ ): ‬أكد‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬خيسوس‭ ‬كاساس،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬لديه‭ ‬فرصة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬خليجي‭ ‬26‭ ‬والفوز‭ ‬بالبطولة‭.‬

وقال‭ ‬كاساس‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬وحضره‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬العراقية‭ (‬واع‭) ‬إنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬إشراك‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‮»‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬كل‭ ‬المباريات‭ ‬هي‭ ‬مناسبة‭ ‬لدفع‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب،‭ ‬لكن‭ ‬بسبب‭ ‬ضغط‭ ‬الجماهير‭ ‬العراقية‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬وضع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬بمباراة‭ ‬واحدة،‭ ‬وسنحاول‭ ‬المزج‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬والخبرة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬سيواجه‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬والآسيوية‭ ‬وهو‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬لكن‭ ‬اللاعبين‭ ‬جاهزون‭ ‬لمباراة‭ ‬الغد‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الضغط‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬مختلف‭ ‬عن‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬فالضغط‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬ولدينا‭ ‬فرصة‭ ‬واحدة،‭ ‬وسنحاول‭ ‬أن‭ ‬نفوز‭ ‬بالمباراة‭ ‬والوصول‭ ‬الى‭ ‬النهائي‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬العالمية‭ ‬تعاني‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الفترات‭ ‬من‭ ‬صعوبات‭ ‬وانخفاض‭ ‬في‭ ‬المستوى،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬طبيعي‭ ‬وسنتخطاه‮»‬‭.‬