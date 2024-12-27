ولد علي: نتطلع إلى تحقيق الانتصار الأول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ ‬ – ‭ (‬قنا‭): ‬أكد‭ ‬الجزائري‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬ولد‭ ‬علي‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬المقررة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬ثالث‭ ‬جولات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬هو‭ ‬مواصلة‭ ‬تقديم‭ ‬المستوى‭ ‬الجيد‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

وقال‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬يسبق‭ ‬المباراة،‭ ‬إن‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لا‭ ‬يعكس‭ ‬المستوى‭ ‬الحقيقي‭ ‬للمنتخب‭ ‬اليمني،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬قدموا‭ ‬أداء‭ ‬جيدا‭ ‬في‭ ‬مباراتي‭ ‬العراق‭ ‬والسعودية‭ ‬وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬السعودية‭ ‬بعد‭ ‬التقدم‭ ‬بهدفين،‭ ‬لكن‭ ‬التفاصيل‭ ‬الصغيرة‭ ‬حرمتهم‭ ‬من‭ ‬نتيجتين‭ ‬إيجابيتين‭.‬

وأوضح‭ ‬المدرب‭ ‬أنه‭ ‬راض‭ ‬تماما‭ ‬عما‭ ‬قدمه‭ ‬اللاعبون‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬أمام‭ ‬المنتخبين‭ ‬العراقي‭ ‬والسعودي،‭ ‬رغم‭ ‬التحديات‭ ‬والمعوقات‭ ‬التي‭ ‬يعيشها‭ ‬اللاعب‭ ‬اليمني‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬ينشط‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ثابت‭ ‬خلافا‭ ‬للمشاكل‭ ‬الأخرى،‭ ‬حيث‭ ‬أبدى‭ ‬فخره‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬الأوليتين،‭ ‬مقدما‭ ‬اعتذاره‭ ‬للجمهور‭ ‬اليمني‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التأهل‭.‬وختم‭ ‬المدرب‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬سيدخل‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بدوافع‭ ‬قوية،‭ ‬رغم‭ ‬صعوبة‭ ‬المهمة‭ ‬أمام‭ ‬منافس‭ ‬هو‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬للمنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وهذا‭ ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬خير‭ ‬تعويض‭ ‬عما‭ ‬سبق‭.‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬ناصر‭ ‬محمدوه‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬إن‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬حسابات‭ ‬التأهل‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬لا‭ ‬يحجب‭ ‬الرغبة‭ ‬الكبيرة‭ ‬لدى‭ ‬كل‭ ‬اللاعبين‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬صورة‭ ‬طيبة‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬الأوليتين‭ ‬امام‭ ‬العراق‭ ‬والسعودية‭ ‬بأمل‭ ‬الخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬ايجابية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬كان‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬التأهل،‭ ‬للدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬ولكنه‭ ‬لم‭ ‬يوفق،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬كسبوا‭ ‬منتخبا‭ ‬جيدا‭ ‬نال‭ ‬إشادات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الإعلام‭ ‬والجماهير‭.‬