Saturday, 28 December 2024 03:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولد علي: نتطلع إلى تحقيق الانتصار الأول

12/27/2024 7:13:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ ‬ ‭ (‬قنا‭): ‬أكد‭ ‬الجزائري‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬ولد‭ ‬علي‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬المقررة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬ثالث‭ ‬جولات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬هو‭ ‬مواصلة‭ ‬تقديم‭ ‬المستوى‭ ‬الجيد‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

وقال‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬يسبق‭ ‬المباراة،‭ ‬إن‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لا‭ ‬يعكس‭ ‬المستوى‭ ‬الحقيقي‭ ‬للمنتخب‭ ‬اليمني،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬قدموا‭ ‬أداء‭ ‬جيدا‭ ‬في‭ ‬مباراتي‭ ‬العراق‭ ‬والسعودية‭ ‬وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬السعودية‭ ‬بعد‭ ‬التقدم‭ ‬بهدفين،‭ ‬لكن‭ ‬التفاصيل‭ ‬الصغيرة‭ ‬حرمتهم‭ ‬من‭ ‬نتيجتين‭ ‬إيجابيتين‭.‬

وأوضح‭ ‬المدرب‭ ‬أنه‭ ‬راض‭ ‬تماما‭ ‬عما‭ ‬قدمه‭ ‬اللاعبون‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬أمام‭ ‬المنتخبين‭ ‬العراقي‭ ‬والسعودي،‭ ‬رغم‭ ‬التحديات‭ ‬والمعوقات‭ ‬التي‭ ‬يعيشها‭ ‬اللاعب‭ ‬اليمني‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬ينشط‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ثابت‭ ‬خلافا‭ ‬للمشاكل‭ ‬الأخرى،‭ ‬حيث‭ ‬أبدى‭ ‬فخره‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬الأوليتين،‭ ‬مقدما‭ ‬اعتذاره‭ ‬للجمهور‭ ‬اليمني‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التأهل‭.‬وختم‭ ‬المدرب‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬سيدخل‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بدوافع‭ ‬قوية،‭ ‬رغم‭ ‬صعوبة‭ ‬المهمة‭ ‬أمام‭ ‬منافس‭ ‬هو‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬للمنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وهذا‭ ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬خير‭ ‬تعويض‭ ‬عما‭ ‬سبق‭.‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬ناصر‭ ‬محمدوه‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬إن‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬حسابات‭ ‬التأهل‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬لا‭ ‬يحجب‭ ‬الرغبة‭ ‬الكبيرة‭ ‬لدى‭ ‬كل‭ ‬اللاعبين‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬صورة‭ ‬طيبة‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬الأوليتين‭ ‬امام‭ ‬العراق‭ ‬والسعودية‭ ‬بأمل‭ ‬الخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬ايجابية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬كان‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬التأهل،‭ ‬للدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬ولكنه‭ ‬لم‭ ‬يوفق،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬كسبوا‭ ‬منتخبا‭ ‬جيدا‭ ‬نال‭ ‬إشادات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الإعلام‭ ‬والجماهير‭.‬

MENAFN27122024000055011008ID1109036064

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث