ولد علي: نتطلع إلى تحقيق الانتصار الأول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الكويت – (قنا): أكد الجزائري نور الدين ولد علي مدرب المنتخب اليمني أن الهدف من مواجهة المنتخب البحريني المقررة اليوم السبت في ثالث جولات المجموعة الثانية من النسخة السادسة والعشرين من كأس الخليج لكرة القدم، هو مواصلة تقديم المستوى الجيد في البطولة.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، إن الخروج من دور المجموعات لا يعكس المستوى الحقيقي للمنتخب اليمني، مشيرا إلى أنهم قدموا أداء جيدا في مباراتي العراق والسعودية وكان المنتخب قريبا من تحقيق الفوز في مباراته الماضية أمام السعودية بعد التقدم بهدفين، لكن التفاصيل الصغيرة حرمتهم من نتيجتين إيجابيتين.
وأوضح المدرب أنه راض تماما عما قدمه اللاعبون في المباراتين أمام المنتخبين العراقي والسعودي، رغم التحديات والمعوقات التي يعيشها اللاعب اليمني الذي لا ينشط في دوري ثابت خلافا للمشاكل الأخرى، حيث أبدى فخره بما تم تقديمه في المباراتين الأوليتين، مقدما اعتذاره للجمهور اليمني عن عدم القدرة على التأهل.وختم المدرب بالقول إن المنتخب اليمني سيدخل المباراة الأخيرة بدوافع قوية، رغم صعوبة المهمة أمام منافس هو الأفضل في البطولة، وذلك بهدف تحقيق الفوز الأول للمنتخب اليمني في بطولات كأس الخليج العربي لكرة القدم، وهذا ربما يكون خير تعويض عما سبق.
بدوره قال ناصر محمدوه لاعب المنتخب اليمني إن الخروج من حسابات التأهل الى الدور نصف النهائي، لا يحجب الرغبة الكبيرة لدى كل اللاعبين بحثا عن تقديم صورة طيبة كما في المباراتين الأوليتين امام العراق والسعودية بأمل الخروج بنتيجة ايجابية.
وأشار إلى أن منتخب بلاده كان يأمل في المنافسة على التأهل، للدور نصف النهائي ولكنه لم يوفق، لافتا إلى أنهم كسبوا منتخبا جيدا نال إشادات كبيرة من الإعلام والجماهير.
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