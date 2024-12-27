منتخبنا يواجه اليمن بطموح العلامة الكاملة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم السبت مباراته الثالثة أمام المنتخب اليمني، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً على استاد جابر مبارك الحمد الصباح، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم والمقامة حاليا في دولة الكويت.
ويدخل منتخبنا اللقاء وهو في الصدارة برصيد 6 نقاط، في حين يلعب المنتخب اليمني ورصيده خال من النقاط بعد تلقيه خسارتين أمام المنتخبين السعودي والعراقي.
ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الكرواتي دراغان تالاييتش على مجموعة جديدة من اللاعبين لم تحصل على الفرصة للمشاركة في المواجهتين الماضيتين أمام السعودية والعراق، وهو ما يمنح لاعبي المنتخب بذل المزيد من الجهد خلال المواجهة بهدف الحصول على النقاط الثلاث، والقبض على صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة.
ومن المتوقع أن يحظى المنتخب بدعم جماهيري كبير لاسيما وأن اتحاد الكرة عمل في الفترة الماضية على التحشيد من أجل مؤازرة المنتخب في الاستحقاق الخليجي، ودعم اللاعبين للوصول إلى أبعد نقطة في المنافسات.
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