منتخبنا يواجه اليمن بطموح العلامة الكاملة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد جواد السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬مباراته‭ ‬الثالثة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬مبارك‭ ‬الحمد‭ ‬الصباح،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والمقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭.‬

ويدخل‭ ‬منتخبنا‭ ‬اللقاء‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يلعب‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬ورصيده‭ ‬خال‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬خسارتين‭ ‬أمام‭ ‬المنتخبين‭ ‬السعودي‭ ‬والعراقي‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يعتمد‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬الفرصة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المواجهتين‭ ‬الماضيتين‭ ‬أمام‭ ‬السعودية‭ ‬والعراق،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمنح‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬خلال‭ ‬المواجهة‭ ‬بهدف‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث،‭ ‬والقبض‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬المنتخب‭ ‬بدعم‭ ‬جماهيري‭ ‬كبير‭ ‬لاسيما‭ ‬وأن‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬التحشيد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مؤازرة‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الخليجي،‭ ‬ودعم‭ ‬اللاعبين‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭.‬