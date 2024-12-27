((جاهز)) تقدم دعمًا خاصًا لنقل الجماهير البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ضمن جهود الاتحاد البحريني لكرة القدم لضمان الوجود الجماهيري خلف منتخب البحرين الوطني الأول لكرة القدم في كأس الخليج العربي (خليجي 26) المقامة حاليًا في الكويت، قدمت شركة جاهز دعمًا خاصًا لنقل الجماهير لمباراة الدور نصف النهائي.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، أن تقديم الدعم من قبل شركة جاهز يعد أمرا ليس بالغريب على الشركة الوطنية، التي كانت ومازالت داعمة للمنتخبات الوطنية والرياضة البحرينية.
وأشار إلى أن هذا الدعم يعبر عن التعاون الوثيق بين الاتحاد وجاهز؛ في سبيل توفير كل سبل الدعم للمنتخب الوطني في الاستحقاق الخليجي، معربًا عن شكره وتقديره لمجلس إدارة شركة جاهز على نقل الجماهير ووجودهم خلف منتخب بلادهم في كأس الخليج العربي، الأمر الذي يعكس الحس الوطني الرفيع للشركة.
وأكد الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، أن الحضور الجماهيري خلف المنتخب في الكويت سيسهم بلا شك في التحفيز للاعبي «المنتخب» لبذل المزيد من الجهود وتحقيق التطلعات، مقدرًا دور الجماهير البارز الذي لعبته خلال وجودهم في المباريات الماضية.
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