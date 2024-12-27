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((جاهز)) تقدم دعمًا خاصًا لنقل الجماهير البحرينية

12/27/2024 7:13:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ضمن‭ ‬جهود‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لضمان‭ ‬الوجود‭ ‬الجماهيري‭ ‬خلف‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ (‬خليجي‭ ‬26‭) ‬المقامة‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬قدمت‭ ‬شركة‭ ‬جاهز‭ ‬دعمًا‭ ‬خاصًا‭ ‬لنقل‭ ‬الجماهير‭ ‬لمباراة‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬أن‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬جاهز‭ ‬يعد‭ ‬أمرا‭ ‬ليس‭ ‬بالغريب‭ ‬على‭ ‬الشركة‭ ‬الوطنية،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ومازالت‭ ‬داعمة‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬والرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬وجاهز؛‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الخليجي،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬جاهز‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬الجماهير‭ ‬ووجودهم‭ ‬خلف‭ ‬منتخب‭ ‬بلادهم‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬الحس‭ ‬الوطني‭ ‬الرفيع‭ ‬للشركة‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬أن‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬خلف‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬سيسهم‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬التحفيز‭ ‬للاعبي‭ ‬‮«‬المنتخب‮»‬‭ ‬لبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬وتحقيق‭ ‬التطلعات،‭ ‬مقدرًا‭ ‬دور‭ ‬الجماهير‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬لعبته‭ ‬خلال‭ ‬وجودهم‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الماضية‭.‬

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