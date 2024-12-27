أموريم لا يرى النور في آخر النفق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

وولفرهامبتون‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أقر‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬لمانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬روبن‭ ‬أموريم‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬‮«‬أي‭ ‬فكرة‮»‬‭ ‬كم‭ ‬يستغرق‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬لإعادة‭ ‬الحياة‭ ‬إلى‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬تركيزه‭ ‬حاليا‭ ‬منصب‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬0-2‭.‬

وأدت‭ ‬الخسارة،‭ ‬وهي‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا‭ ‬ليونايتد‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬والخامسة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬7‭ ‬مباريات،‭ ‬الى‭ ‬أسوأ‭ ‬بداية‭ ‬لمدرب‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬والتر‭ ‬كريكمر‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬1932‭.‬

واستلم‭ ‬أموريم‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬خلفا‭ ‬للهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬المقال‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬النتائج‭.‬

وقال‭ ‬أموريم‭ ‬عندما‭ ‬سئل‭ ‬كم‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬يستغرق‭ ‬لتحقق‭ ‬أفكاره‭ ‬أثرها‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬المستطيل‭ ‬الأخضر‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬أي‭ ‬فكرة،‭ ‬أحاول‭ ‬فهم‭ ‬كم‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الى‭ ‬آخر‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬تطوير‭ ‬مستوانا،‭ ‬أحاول‭ ‬مشاهدة‭ ‬الفيديو،‭ ‬استغلال‭ ‬كل‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬التمارين‭ ‬ومحاولة‭ ‬كسب‭ ‬بعض‭ ‬النقاط‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬الأفكار‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬وقت‭ ‬وسبق‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬قلت‭ ‬لكم‭ ‬إننا‭ ‬سنشهد‭ ‬فترات‭ ‬صعبة‮»‬‭. ‬وخرج‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬توتنهام‭ ‬3‭-‬4‭ ‬قبل‭ ‬9‭ ‬أيام،‭ ‬ثم‭ ‬سقط‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬بورتسموث‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬ثم‭ ‬أمام‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬طرد‭ ‬له‭ ‬قائده‭ ‬البرتغالي‭ ‬برونو‭ ‬فرنانديش‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬ليستغل‭ ‬منافسه‭ ‬النقص‭ ‬العددي‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬ويسجل‭ ‬بعدها‭ ‬هدفين‭.‬







