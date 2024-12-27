لوبيتيجي يطمئن على حالة فابيانسكي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): كشف جولين لوبيتيجي، مدرب فريق ويستهام يونايتد، أن البولندي لوكاس فابيانسكي، حارس مرمى الفريق، كان واعيا ويتحدث بعد خروجه من الملعب إثر تعرضه لاصطدام قوي خلال الشوط الأول من عمر المباراة التي انتهت بفوز النادي اللندني 1/صفر على مضيفه ساوثهامبتون ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتعرض فابيانسكي لإصابة في الدقيقة 29 بعد أن أبعد ركلة ركنية بقبضة يده من أمام ناثان وود مدافع ساوثهامبتون، واحتاج إلى سبع دقائق من الرعاية الطبية قبل أن يخرج من ملعب المباراة على محفة.
وبينما كان الحارس المخضرم يرتدي قناع أكسجين أثناء مغادرته الملعب أكد لوبيتيجي أنه لم يكن بحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى وظل بملعب (سينت ماري)، الذي استضاف المباراة في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل جارود بوين هدف ويستهام الوحيد في الدقيقة 59 دقيقة من عمر اللقاء الذي جرى ضمن منافسات (بوكسنج داي) بالدوري الإنجليزي.
وتحدث لوبيتيجي عن فابيانسكي قائلا: «لقد تعرض لضربة قوية حول الرأس والرقبة ولم يكن مدركا بشكل كامل لتصرفاته. لحسن الحظ، الأخبار تشير إلى أنه يتحدث ويقظ، إنه واع».
وأضاف المدرب الإسباني في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «لقد تحدثت معه. يقول الأطباء إنه يشعر بتحسن وبصحة جيدة. أنا متفائل بشأن حالته».
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