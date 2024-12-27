لوبيتيجي يطمئن على حالة فابيانسكي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬كشف‭ ‬جولين‭ ‬لوبيتيجي،‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬ويستهام‭ ‬يونايتد،‭ ‬أن‭ ‬البولندي‭ ‬لوكاس‭ ‬فابيانسكي،‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬الفريق،‭ ‬كان‭ ‬واعيا‭ ‬ويتحدث‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬الملعب‭ ‬إثر‭ ‬تعرضه‭ ‬لاصطدام‭ ‬قوي‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بفوز‭ ‬النادي‭ ‬اللندني‭ ‬1‭/‬صفر‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ساوثهامبتون‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وتعرض‭ ‬فابيانسكي‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬29‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أبعد‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬بقبضة‭ ‬يده‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬ناثان‭ ‬وود‭ ‬مدافع‭ ‬ساوثهامبتون،‭ ‬واحتاج‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬من‭ ‬ملعب‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬محفة‭.‬

وبينما‭ ‬كان‭ ‬الحارس‭ ‬المخضرم‭ ‬يرتدي‭ ‬قناع‭ ‬أكسجين‭ ‬أثناء‭ ‬مغادرته‭ ‬الملعب‭ ‬أكد‭ ‬لوبيتيجي‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬وظل‭ ‬بملعب‭ (‬سينت‭ ‬ماري‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬استضاف‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬تسجيل‭ ‬جارود‭ ‬بوين‭ ‬هدف‭ ‬ويستهام‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬59‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ (‬بوكسنج‭ ‬داي‭) ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭.‬

وتحدث‭ ‬لوبيتيجي‭ ‬عن‭ ‬فابيانسكي‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تعرض‭ ‬لضربة‭ ‬قوية‭ ‬حول‭ ‬الرأس‭ ‬والرقبة‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬مدركا‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬لتصرفاته‭. ‬لحسن‭ ‬الحظ،‭ ‬الأخبار‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتحدث‭ ‬ويقظ،‭ ‬إنه‭ ‬واع‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬تصريحاته‭ ‬التي‭ ‬نقلتها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭): ‬‮«‬لقد‭ ‬تحدثت‭ ‬معه‭. ‬يقول‭ ‬الأطباء‭ ‬إنه‭ ‬يشعر‭ ‬بتحسن‭ ‬وبصحة‭ ‬جيدة‭. ‬أنا‭ ‬متفائل‭ ‬بشأن‭ ‬حالته‮»‬‭.‬



