صلاح: فخور بإنجاز الـ 100 هدف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): أبدى النجم الدولي المصري محمد صلاح، سعادته بفوز فريقه ليفربول الثمين على ضيفه ليستر سيتي، معربا في الوقت ذاته عن فخره بتسجيله 100 هدف على ملعبه خلال مسيرته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وواصل صلاح هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي، خلال فوز ليفربول 3 /1 على ليستر، بالمرحلة الـ18 للمسابقة. وقلب ليفربول تأخره بهدف مبكر ومباغت لليستر حمل توقيع الغاني المخضرم أندريه أيو في الدقيقة السادسة، بعدما رد بثلاثة أهداف عن طريق الهولندي كودي جاكبو والإنجليزي كورتيس جونز، بالإضافة إلى صلاح، الذي أحرز الهدف الثالث للفريق الأحمر.
ورفع صلاح، الذي سبق له تسجيل هدفين خلال فوز ليفربول 6/3 على مضيفه توتنهام هوتسبير في المرحلة الماضية للبطولة، رصيده إلى 16 هدفا، ليعزز صدارته لقائمة هدافي البطولة خلال الموسم الحالي، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي. وصرح صلاح لشبكة (أمازون برايم) عقب انتهاء اللقاء الذي جرى بملعب (آنفيلد) «إنها نتيجة جيدة، لقد كانوا أقوياء للغاية في الشوط الأول وفي الشوط الثاني كانت طريقة استعدادهم جيدة للغاية».
أضاف صلاح «لقد تمكنا من تسجيل ثلاثة أهداف وكانت النتيجة رائعة حقا بالنسبة إلينا».
ووصف صلاح هدف التعادل، الذي أحرزه جاكبو في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول بـ«الرائع»، حيث قال «لقد منحنا الثقة في الشوط الثاني للفوز بالمباراة. عندما تكون متأخرا بهدف نظيف، يجب أن تركز على تحقيق التعادل بأسرع وقت».
وتطرق (الملك المصري)، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، للحديث عن تسجيله 100 هدف على أرضه بالدوري الإنجليزي، حيث قال «إنه أمر أفتخر به للغاية نواصل العمل الجاد وآمل أن أتمكن من الذهاب إلى أبعد من ذلك أيضا».
واختتم صلاح تصريحاته قائلا: «التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم شيء خاص وهو ما أحلم به بالنسبة إلى هذا النادي».
MENAFN27122024000055011008ID1109036055
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.