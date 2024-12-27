صلاح: فخور بإنجاز الـ 100 هدف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أبدى‭ ‬النجم‭ ‬الدولي‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح،‭ ‬سعادته‭ ‬بفوز‭ ‬فريقه‭ ‬ليفربول‭ ‬الثمين‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي،‭ ‬معربا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بتسجيله‭ ‬100‭ ‬هدف‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وواصل‭ ‬صلاح‭ ‬هوايته‭ ‬في‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭ ‬للمباراة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬خلال‭ ‬فوز‭ ‬ليفربول‭ ‬3‭ /‬1‭ ‬على‭ ‬ليستر،‭ ‬بالمرحلة‭ ‬الـ18‭ ‬للمسابقة‭. ‬وقلب‭ ‬ليفربول‭ ‬تأخره‭ ‬بهدف‭ ‬مبكر‭ ‬ومباغت‭ ‬لليستر‭ ‬حمل‭ ‬توقيع‭ ‬الغاني‭ ‬المخضرم‭ ‬أندريه‭ ‬أيو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬السادسة،‭ ‬بعدما‭ ‬رد‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الهولندي‭ ‬كودي‭ ‬جاكبو‭ ‬والإنجليزي‭ ‬كورتيس‭ ‬جونز،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬صلاح،‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬للفريق‭ ‬الأحمر‭.‬

ورفع‭ ‬صلاح،‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬تسجيل‭ ‬هدفين‭ ‬خلال‭ ‬فوز‭ ‬ليفربول‭ ‬6‭/‬3‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬توتنهام‭ ‬هوتسبير‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬للبطولة،‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬هدفا،‭ ‬ليعزز‭ ‬صدارته‭ ‬لقائمة‭ ‬هدافي‭ ‬البطولة‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ ‬أمام‭ ‬أقرب‭ ‬ملاحقيه‭ ‬النرويجي‭ ‬إيرلينج‭ ‬هالاند،‭ ‬مهاجم‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭. ‬وصرح‭ ‬صلاح‭ ‬لشبكة‭ (‬أمازون‭ ‬برايم‭) ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬بملعب‭ (‬آنفيلد‭) ‬‮«‬إنها‭ ‬نتيجة‭ ‬جيدة،‭ ‬لقد‭ ‬كانوا‭ ‬أقوياء‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬كانت‭ ‬طريقة‭ ‬استعدادهم‭ ‬جيدة‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬صلاح‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬وكانت‭ ‬النتيجة‭ ‬رائعة‭ ‬حقا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‮»‬‭.‬

ووصف‭ ‬صلاح‭ ‬هدف‭ ‬التعادل،‭ ‬الذي‭ ‬أحرزه‭ ‬جاكبو‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول‭ ‬بـ«الرائع‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬منحنا‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬للفوز‭ ‬بالمباراة‭. ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬متأخرا‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التعادل‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‮»‬‭.‬

وتطرق‭ (‬الملك‭ ‬المصري‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬تطلق‭ ‬عليه‭ ‬جماهير‭ ‬ليفربول،‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬تسجيله‭ ‬100‭ ‬هدف‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬أفتخر‭ ‬به‭ ‬للغاية‭ ‬نواصل‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬صلاح‭ ‬تصريحاته‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬شيء‭ ‬خاص‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أحلم‭ ‬به‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬النادي‮»‬‭.‬