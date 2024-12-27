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رونار: سنعود بالمنتخب إلى مكانه الطبيعي

12/27/2024 7:13:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬هيرفيه‭ ‬رونار‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يتابع‭ ‬ما‭ ‬يُقال‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬وإنه‭ ‬يُركز‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬عمله‭ ‬وتحليل‭ ‬المباريات،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬طريقنا‭ ‬للعودة‭ ‬بالمنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬لمكانه‭ ‬الطبيعي‭ ‬وسنكون‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬أمام‭ ‬العراق‭ ‬والروح‭ ‬المعنوية‭ ‬للاعبين‭ ‬عالية‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬‮«‬مواجهة‭ ‬العراق‭ ‬قوية‭ ‬وفرصتنا‭ ‬للتأهل‭ ‬لنصف‭ ‬النهائي‭ ‬ونحن‭ ‬بعيدون‭ ‬عن‭ ‬مستوانا‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬لكننا‭ ‬نتطور‭ ‬وفي‭ ‬عالم‭ ‬الكرة‭ ‬أنت‭ ‬معرض‭ ‬للنتائج‭ ‬السيئة‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تعمل‭ ‬وتفكر‭ ‬في‭ ‬الغد‭. ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬التحدي‭ ‬قبل‭ ‬قرابة‭ ‬شهرين‭ ‬وعدت‭ ‬بسبب‭ ‬الأجواء‭ ‬الرائعة‭ ‬حول‭ ‬الفريق‭ ‬وبسبب‭ ‬الرئيس‭ ‬الرائع‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬الدعم‭ ‬وكذلك‭ ‬الجمهور‭. ‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬الجمهور‭ ‬غير‭ ‬راض‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬والتدوير‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬مهم‮»‬‭.‬

وسبق‭ ‬للمنتخبين‭ ‬أن‭ ‬تواجها‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬حين‭ ‬فاز‭ ‬العراق‭ ‬2‭-‬0‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لتصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬أمام‭ ‬عُمان،‭ ‬فيما‭ ‬انتهى‭ ‬مشوار‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭ ‬باكرا،‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬متحفزا‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تجنب‭ ‬هذا‭ ‬السيناريو‭ ‬والخروج‭ ‬أقله‭ ‬بنقطة‭ ‬التعادل‭ ‬التي‭ ‬ستؤهله‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

وبعد‭ ‬الفوز‭ ‬الشاق‭ ‬على‭ ‬اليمن،‭ ‬قال‭ ‬المهاجم‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬رديف‭ ‬‮«‬نجحنا‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬النتيجة‭ ‬أمام‭ ‬اليمن،‭ ‬وأظهرنا‭ ‬ردة‭ ‬فعل‭ ‬قوية،‭ ‬وهدفنا‭ ‬هو‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصارات‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬منتخب‭ ‬اليمن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬سهلا‭ ‬وقدّم‭ ‬مباراة‭ ‬جيدة‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬مبكرا،‭ ‬لكننا‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬‮«‬سنقاتل‭ ‬أمام‭ ‬العراق،‭ ‬وهدفنا‭ ‬هو‭ ‬الفوز‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد،‭ ‬ونسعى‭ ‬للاستعداد‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‮»‬‭.‬


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