رونار: سنعود بالمنتخب إلى مكانه الطبيعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الكويت – (أ ف ب): قال مدرب المنتخب السعودي هيرفيه رونار أمس الجمعة في مؤتمر صحفي إنه لا يتابع ما يُقال في وسائل الإعلام وإنه يُركز فقط على عمله وتحليل المباريات، مضيفا «نحن في طريقنا للعودة بالمنتخب السعودي لمكانه الطبيعي وسنكون في الموعد أمام العراق والروح المعنوية للاعبين عالية».
وتابع المدرب الفرنسي «مواجهة العراق قوية وفرصتنا للتأهل لنصف النهائي ونحن بعيدون عن مستوانا في كأس الخليج لكننا نتطور وفي عالم الكرة أنت معرض للنتائج السيئة لكن لا بد أن تعمل وتفكر في الغد. وافقت على التحدي قبل قرابة شهرين وعدت بسبب الأجواء الرائعة حول الفريق وبسبب الرئيس الرائع الذي يقدم الدعم وكذلك الجمهور. أعلم أن الجمهور غير راض عن الفريق والتدوير بين اللاعبين مهم».
وسبق للمنتخبين أن تواجها في النسخة السابقة عام 2023 حين فاز العراق 2-0 خلال الجولة الثانية في طريقه لتصدر المجموعة أمام عُمان، فيما انتهى مشوار «الأخضر» باكرا، ما يجعله متحفزا جدا من أجل تجنب هذا السيناريو والخروج أقله بنقطة التعادل التي ستؤهله إلى نصف النهائي.
وبعد الفوز الشاق على اليمن، قال المهاجم عبد الله رديف «نجحنا في قلب النتيجة أمام اليمن، وأظهرنا ردة فعل قوية، وهدفنا هو مواصلة تحقيق الانتصارات»، مضيفا «منتخب اليمن لم يكن سهلا وقدّم مباراة جيدة ونجح في التسجيل مبكرا، لكننا تمكنا من العودة وتحقيق الانتصار في الوقت القاتل».
وشدد «سنقاتل أمام العراق، وهدفنا هو الفوز بكل تأكيد، ونسعى للاستعداد بشكل جيد».
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