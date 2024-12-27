Saturday, 28 December 2024 03:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العراق والسعودية يتواجهان من أجل التأهل

12/27/2024 7:13:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يتواجه‭ ‬المنتخبان‭ ‬العراقي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬والسعودي‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬لكأس‭ ‬الخليج‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬حتى‭ ‬3‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حسم‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬واللحاق‭ ‬بالبحرين‭ ‬الباحثة‭ ‬عن‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭.‬

وبعدما‭ ‬بدأ‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬اليمن‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬خسر‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬البحرين‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين،‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬للأخيرة‭ ‬بحسم‭ ‬البطاقة‭ ‬الأولى‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬والصدارة‭ ‬أيضا‭ ‬كونها‭ ‬فازت‭ ‬افتتاحا‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬3‭-‬2‭.‬

وتحتل‭ ‬السعودية‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬أمام‭ ‬العراق،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الدولي‭ ‬سيكون‭ ‬كافيا‭ ‬لفريق‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬هيرفيه‭ ‬رونار‭ ‬كي‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الثانية‭.‬

ولم‭ ‬يظهر‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬بالشكل‭ ‬المناسب‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬المتأخر‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬اليمن‭ ‬3‭-‬2‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬تخلف‭ ‬خلاله‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬لحسمه‭ ‬بهدف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬عبر‭ ‬عبدالله‭ ‬الحمدان‭.‬

ويحلّ‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬الوصافة‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬أمام‭ ‬العراق،‭ ‬المتساوي‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الرصيد،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬المنتخب‭ (‬الأخضر‭) ‬يكفيه‭ ‬التعادل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بلوغ‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي،‭ ‬بينما‭ ‬لا‭ ‬بديل‭ ‬أمام‭ (‬أسود‭ ‬الرافدين‭) ‬سوى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭.‬

وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬هي‭ ‬التاسعة‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬السعودي‭ ‬والعراقي‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الخليج،‭ ‬إذ‭ ‬التقيا‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬مواجهات‭ ‬سابقة‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تجمعهما‭ ‬مواجهة‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ (‬خليجي‭ ‬6‭) ‬بالإمارات‭ ‬عام‭ ‬1982،‭ ‬لكن‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬انسحب‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬الإمارات‭ ‬وألغيت‭ ‬نتائجه‭.‬

ويتفوق‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬رقميا‭ ‬أمام‭ ‬الأخضر‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬بستة‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬فوزين‭ ‬فقط‭ ‬للمنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬واللافت‭ ‬أن‭ ‬نتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬التي‭ ‬ينتظرها‭ ‬الأخضر‭ ‬اليوم‭ ‬لم‭ ‬تشهدها‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬مواجهات‭ ‬المنتخبين‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭.‬

MENAFN27122024000055011008ID1109036053

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث