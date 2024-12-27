العراق والسعودية يتواجهان من أجل التأهل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يتواجه‭ ‬المنتخبان‭ ‬العراقي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬والسعودي‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬لكأس‭ ‬الخليج‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬حتى‭ ‬3‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حسم‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬واللحاق‭ ‬بالبحرين‭ ‬الباحثة‭ ‬عن‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭.‬

وبعدما‭ ‬بدأ‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬اليمن‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬خسر‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬البحرين‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين،‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬للأخيرة‭ ‬بحسم‭ ‬البطاقة‭ ‬الأولى‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬والصدارة‭ ‬أيضا‭ ‬كونها‭ ‬فازت‭ ‬افتتاحا‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬3‭-‬2‭.‬

وتحتل‭ ‬السعودية‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬أمام‭ ‬العراق،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الدولي‭ ‬سيكون‭ ‬كافيا‭ ‬لفريق‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬هيرفيه‭ ‬رونار‭ ‬كي‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الثانية‭.‬

ولم‭ ‬يظهر‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬بالشكل‭ ‬المناسب‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬المتأخر‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬اليمن‭ ‬3‭-‬2‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬تخلف‭ ‬خلاله‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬لحسمه‭ ‬بهدف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬عبر‭ ‬عبدالله‭ ‬الحمدان‭.‬

ويحلّ‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬الوصافة‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬أمام‭ ‬العراق،‭ ‬المتساوي‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الرصيد،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬المنتخب‭ (‬الأخضر‭) ‬يكفيه‭ ‬التعادل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بلوغ‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي،‭ ‬بينما‭ ‬لا‭ ‬بديل‭ ‬أمام‭ (‬أسود‭ ‬الرافدين‭) ‬سوى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭.‬

وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬هي‭ ‬التاسعة‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬السعودي‭ ‬والعراقي‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الخليج،‭ ‬إذ‭ ‬التقيا‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬مواجهات‭ ‬سابقة‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تجمعهما‭ ‬مواجهة‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ (‬خليجي‭ ‬6‭) ‬بالإمارات‭ ‬عام‭ ‬1982،‭ ‬لكن‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬انسحب‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬الإمارات‭ ‬وألغيت‭ ‬نتائجه‭.‬

ويتفوق‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬رقميا‭ ‬أمام‭ ‬الأخضر‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬بستة‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬فوزين‭ ‬فقط‭ ‬للمنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬واللافت‭ ‬أن‭ ‬نتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬التي‭ ‬ينتظرها‭ ‬الأخضر‭ ‬اليوم‭ ‬لم‭ ‬تشهدها‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬مواجهات‭ ‬المنتخبين‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭.‬