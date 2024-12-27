العراق والسعودية يتواجهان من أجل التأهل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الكويت – (أ ف ب): يتواجه المنتخبان العراقي حامل اللقب والسعودي اليوم السبت في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لكأس الخليج لكرة القدم «خليجي 26» التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 يناير 2025، من أجل حسم التأهل إلى نصف النهائي واللحاق بالبحرين الباحثة عن العلامة الكاملة.
وبعدما بدأ حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على اليمن 1-0، خسر العراق في الجولة الثانية أمام البحرين بهدفين نظيفين، ما سمح للأخيرة بحسم البطاقة الأولى عن هذه المجموعة والصدارة أيضا كونها فازت افتتاحا على السعودية 3-2.
وتحتل السعودية المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف أمام العراق، ما يعني أن التعادل في مواجهة السبت على ستاد جابر الأحمد الدولي سيكون كافيا لفريق المدرب الفرنسي هيرفيه رونار كي يحصل على البطاقة الثانية.
ولم يظهر المنتخب السعودي بالشكل المناسب حتى الآن، إن كان في الخسارة أمام البحرين أو في الفوز المتأخر الذي حققه في الجولة الثانية أمام اليمن 3-2 في لقاء تخلف خلاله بهدفين نظيفين قبل أن يعود من بعيد لحسمه بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع عبر عبدالله الحمدان.
ويحلّ المنتخب السعودي في الوصافة بفارق الأهداف أمام العراق، المتساوي معه في نفس الرصيد، وهو ما يجعل المنتخب (الأخضر) يكفيه التعادل من أجل بلوغ المربع الذهبي، بينما لا بديل أمام (أسود الرافدين) سوى تحقيق الفوز.
وتعتبر هذه المواجهة هي التاسعة بين المنتخبين السعودي والعراقي في كأس الخليج، إذ التقيا في 8 مواجهات سابقة بينما كان من المقرر أن تجمعهما مواجهة تلك التي كانت في نسخة (خليجي 6) بالإمارات عام 1982، لكن المنتخب العراقي انسحب في مباراته أمام الإمارات وألغيت نتائجه.
ويتفوق المنتخب العراقي رقميا أمام الأخضر في كأس الخليج بستة انتصارات مقابل فوزين فقط للمنتخب السعودي، واللافت أن نتيجة التعادل التي ينتظرها الأخضر اليوم لم تشهدها أي من مواجهات المنتخبين في كأس الخليج.
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