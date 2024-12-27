انطلاق كأس الصداقة للكريكيت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت سفارة بنغلاديش في البحرين والاتحاد البحريني للكريكيت كأس الصداقة للكريكيت بين بنغلاديش والبحرين 2024، الذي أقيم أمس، من الساعة 2-4 عصرا، في ملعب نادي ألبا. يأتي هذا الحدث الرياضي الودي احتفالًا بعام 2024 الذي يُصادف الذكرى الذهبية للعلاقات الدبلوماسية القوية بين بنغلاديش والبحرين، بالإضافة إلى الذكرى الفضية لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم. كما يُنظم هذا الحدث للاحتفال باليوم الوطني للبحرين ويوم النصر في بنغلاديش، حيث يُصادف كلاهما في نفس اليوم في 16 ديسمبر.
بهذه المناسبة، أعرب القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة، أ.ك.م. محي الدين كايس، عن خالص امتنانه للاتحاد البحريني للكريكيت على تعاونهم ودعمهم في تنظيم هذا الحدث الودي. كما أعرب عن أمله في أن يُسهم هذا الحدث في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين بنغلاديش والبحرين خاصة من خلال الرياضة والدبلوماسية العامة.
من جانبه، عبّر رئيس المجلس الاستشاري للاتحاد البحريني للكريكيت، محمد منصور عن سعادته بالتعاون مع السفارة في تنظيم هذا الكأس مُعربًا عن أمله في أن يُسهم هذا الحدث في تعزيز الروح الرياضية والصداقة بين البلدين في المستقبل. وبهذه المناسبة، أضاف رئيس الاتحاد البحريني للكريكيت، السيد سامي علي قائلاً: «أؤمن بأن الرياضة، وخاصة لعبة الكريكيت، تعد لغة عالمية تتجاوز الحدود».
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