Saturday, 28 December 2024 03:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق كأس الصداقة للكريكيت

12/27/2024 7:13:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬سفارة‭ ‬بنغلاديش‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكريكيت‭ ‬كأس‭ ‬الصداقة‭ ‬للكريكيت‭ ‬بين‭ ‬بنغلاديش‭ ‬والبحرين‭ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬أمس،‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬2‭-‬4‭ ‬عصرا،‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭. ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الودي‭ ‬احتفالًا‭ ‬بعام‭ ‬2024‭ ‬الذي‭ ‬يُصادف‭ ‬الذكرى‭ ‬الذهبية‭ ‬للعلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬القوية‭ ‬بين‭ ‬بنغلاديش‭ ‬والبحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الذكرى‭ ‬الفضية‭ ‬لتولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭. ‬كما‭ ‬يُنظم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬للاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني‭ ‬للبحرين‭ ‬ويوم‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬بنغلاديش،‭ ‬حيث‭ ‬يُصادف‭ ‬كلاهما‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭.‬

بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬بالإنابة‭ ‬في‭ ‬السفارة،‭ ‬أ‭.‬ك‭.‬م‭. ‬محي‭ ‬الدين‭ ‬كايس،‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬امتنانه‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكريكيت‭ ‬على‭ ‬تعاونهم‭ ‬ودعمهم‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الودي‭. ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يُسهم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬بنغلاديش‭ ‬والبحرين‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرياضة‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬العامة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬عبّر‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكريكيت،‭ ‬محمد‭ ‬منصور‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السفارة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الكأس‭ ‬مُعربًا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يُسهم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬والصداقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أضاف‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكريكيت،‭ ‬السيد‭ ‬سامي‭ ‬علي‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬أؤمن‭ ‬بأن‭ ‬الرياضة،‭ ‬وخاصة‭ ‬لعبة‭ ‬الكريكيت،‭ ‬تعد‭ ‬لغة‭ ‬عالمية‭ ‬تتجاوز‭ ‬الحدود‮»‬‭.‬

MENAFN27122024000055011008ID1109036051

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث