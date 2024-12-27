انطلاق كأس الصداقة للكريكيت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬سفارة‭ ‬بنغلاديش‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكريكيت‭ ‬كأس‭ ‬الصداقة‭ ‬للكريكيت‭ ‬بين‭ ‬بنغلاديش‭ ‬والبحرين‭ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬أمس،‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬2‭-‬4‭ ‬عصرا،‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭. ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الودي‭ ‬احتفالًا‭ ‬بعام‭ ‬2024‭ ‬الذي‭ ‬يُصادف‭ ‬الذكرى‭ ‬الذهبية‭ ‬للعلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬القوية‭ ‬بين‭ ‬بنغلاديش‭ ‬والبحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الذكرى‭ ‬الفضية‭ ‬لتولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭. ‬كما‭ ‬يُنظم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬للاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني‭ ‬للبحرين‭ ‬ويوم‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬بنغلاديش،‭ ‬حيث‭ ‬يُصادف‭ ‬كلاهما‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭.‬

بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬بالإنابة‭ ‬في‭ ‬السفارة،‭ ‬أ‭.‬ك‭.‬م‭. ‬محي‭ ‬الدين‭ ‬كايس،‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬امتنانه‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكريكيت‭ ‬على‭ ‬تعاونهم‭ ‬ودعمهم‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الودي‭. ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يُسهم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬بنغلاديش‭ ‬والبحرين‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرياضة‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬العامة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬عبّر‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكريكيت،‭ ‬محمد‭ ‬منصور‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السفارة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الكأس‭ ‬مُعربًا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يُسهم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬والصداقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أضاف‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكريكيت،‭ ‬السيد‭ ‬سامي‭ ‬علي‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬أؤمن‭ ‬بأن‭ ‬الرياضة،‭ ‬وخاصة‭ ‬لعبة‭ ‬الكريكيت،‭ ‬تعد‭ ‬لغة‭ ‬عالمية‭ ‬تتجاوز‭ ‬الحدود‮»‬‭.‬