اليوم.. إسدال الستار على منافسات بطولة العيد الوطني للبولينج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تحت رعاية صالح البوفلاح رئيس الاتحاد البحريني للبولينج تختتم عند السابعة من مساء اليوم السبت بطولة العيد الوطني المفتوحة للبولينج لعام 2024 التي تقام ضمن أجواء تنافسية مميزة في صالة أرض المرح بإشراف وتنظيم الاتحاد البحريني للبولينج ومشاركة نخبة من لاعبي البولينج من مختلف دول الخليج والبحرين ودول المنطقة.
وأشار عيسى تقي أمين السر المساعد لاتحاد اللعبة إلى أنه تمّ الانتهاء من كافة الترتيبات والتحضيرات لإقامة الحفل الختامي الذي من المتوقع أن يشهد حضور الشخصيات الرياضية المسؤولة، ورؤساء الأندية حيث سيتم توزيع الجوائز على الفائزين وتكريم الجهات العاملة والشركة الراعية.
وأضاف تقي أنّ البطولة شهدت تنافساً كبيراً بين اللاعبين المشاركين والتي ستتوج اليوم بالجولة الختامية لمعرفة الفائزين بشكل نهائي في المراكز الأولى، منوهاً إلى أنّ البطولة التي تقام بمناسبة غالية أصبحت عاماً بعد آخر تستقطب نخبة اللاعبين واللاعبات من مختلف الدول.
ويتصدر اللاعب السعودي عبدالرحمن الخليوي فئة الرجال بعد ظهوره اللافت في المنافسات بمجموع نقاط 2209 ومتوسط 245.4، يليه اللاعب الكويتي حسن قاسم بمجموع نقاط 2198 وبمتوسط 244.2، وجاء البحريني عقيل العوضي في المركز الثالث بمجموع نقاط بلغ 2172 ومتوسط 241.3.
وفي فئة السيدات، واصلت اللاعبة السعودية أميرة الدوسري صدارتها في فئتها بمجموع نقاط 1836 ومتوسط 204، وجاءت مواطنتها نورة صالح ثانيا بمجموع نقاط 1762 ومتوسط 195.8، وجاء في المركز الثالث اللاعبة ويسام الحربي بمجموع نقاط 1697 ومتوسط 188.6.
أما في فئة اللاعبين المخضرمين فيتصدر الترتيب اللاعب البحريني محمد الشاووش بمجموع نقاط 1998 ومتوسط 222، فيما جاء اللاعب الكويتي خالد العقود في المركز الثاني بمجموع 1974 نقطة ومتوسط 219.3، وجاء اللاعب السعودي ياسر ابوريش في المركز الثالث بمجموع نقاط 1956 ومتوسط 217.3.
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