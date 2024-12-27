Saturday, 28 December 2024 03:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليوم.. إسدال الستار على منافسات بطولة العيد الوطني للبولينج

12/27/2024 7:13:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صالح‭ ‬البوفلاح‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭ ‬تختتم‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬بطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المفتوحة‭ ‬للبولينج‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬ضمن‭ ‬أجواء‭ ‬تنافسية‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬أرض‭ ‬المرح‭ ‬بإشراف‭ ‬وتنظيم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭ ‬ومشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬البولينج‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬والبحرين‭ ‬ودول‭ ‬المنطقة‭.‬

وأشار‭ ‬عيسى‭ ‬تقي‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬المساعد‭ ‬لاتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تمّ‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الترتيبات‭ ‬والتحضيرات‭ ‬لإقامة‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬حضور‭ ‬الشخصيات‭ ‬الرياضية‭ ‬المسؤولة،‭ ‬ورؤساء‭ ‬الأندية‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬على‭ ‬الفائزين‭ ‬وتكريم‭ ‬الجهات‭ ‬العاملة‭ ‬والشركة‭ ‬الراعية‭.‬

وأضاف‭ ‬تقي‭ ‬أنّ‭ ‬البطولة‭ ‬شهدت‭ ‬تنافساً‭ ‬كبيراً‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين‭ ‬والتي‭ ‬ستتوج‭ ‬اليوم‭ ‬بالجولة‭ ‬الختامية‭ ‬لمعرفة‭ ‬الفائزين‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بمناسبة‭ ‬غالية‭ ‬أصبحت‭ ‬عاماً‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭ ‬تستقطب‭ ‬نخبة‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللاعبات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭.‬

ويتصدر‭ ‬اللاعب‭ ‬السعودي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الخليوي‭ ‬فئة‭ ‬الرجال‭ ‬بعد‭ ‬ظهوره‭ ‬اللافت‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬بمجموع‭ ‬نقاط‭ ‬2209‭ ‬ومتوسط‭ ‬245‭.‬4،‭ ‬يليه‭ ‬اللاعب‭ ‬الكويتي‭ ‬حسن‭ ‬قاسم‭ ‬بمجموع‭ ‬نقاط‭ ‬2198‭ ‬وبمتوسط‭ ‬244‭.‬2،‭ ‬وجاء‭ ‬البحريني‭ ‬عقيل‭ ‬العوضي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بمجموع‭ ‬نقاط‭ ‬بلغ‭ ‬2172‭ ‬ومتوسط‭ ‬241‭.‬3‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬السيدات،‭ ‬واصلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬السعودية‭ ‬أميرة‭ ‬الدوسري‭ ‬صدارتها‭ ‬في‭ ‬فئتها‭ ‬بمجموع‭ ‬نقاط‭ ‬1836‭ ‬ومتوسط‭ ‬204،‭ ‬وجاءت‭ ‬مواطنتها‭ ‬نورة‭ ‬صالح‭ ‬ثانيا‭ ‬بمجموع‭ ‬نقاط‭ ‬1762‭ ‬ومتوسط‭ ‬195‭.‬8،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬اللاعبة‭ ‬ويسام‭ ‬الحربي‭ ‬بمجموع‭ ‬نقاط‭ ‬1697‭ ‬ومتوسط‭ ‬188‭.‬6‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬اللاعبين‭ ‬المخضرمين‭ ‬فيتصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬محمد‭ ‬الشاووش‭ ‬بمجموع‭ ‬نقاط‭ ‬1998‭ ‬ومتوسط‭ ‬222،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬اللاعب‭ ‬الكويتي‭ ‬خالد‭ ‬العقود‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بمجموع‭ ‬1974‭ ‬نقطة‭ ‬ومتوسط‭ ‬219‭.‬3،‭ ‬وجاء‭ ‬اللاعب‭ ‬السعودي‭ ‬ياسر‭ ‬ابوريش‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بمجموع‭ ‬نقاط‭ ‬1956‭ ‬ومتوسط‭ ‬217.3‭.‬



MENAFN27122024000055011008ID1109036050

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث