اليوم.. إسدال الستار على منافسات بطولة العيد الوطني للبولينج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صالح‭ ‬البوفلاح‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭ ‬تختتم‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬بطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المفتوحة‭ ‬للبولينج‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬ضمن‭ ‬أجواء‭ ‬تنافسية‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬أرض‭ ‬المرح‭ ‬بإشراف‭ ‬وتنظيم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭ ‬ومشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬البولينج‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬والبحرين‭ ‬ودول‭ ‬المنطقة‭.‬

وأشار‭ ‬عيسى‭ ‬تقي‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬المساعد‭ ‬لاتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تمّ‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الترتيبات‭ ‬والتحضيرات‭ ‬لإقامة‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬حضور‭ ‬الشخصيات‭ ‬الرياضية‭ ‬المسؤولة،‭ ‬ورؤساء‭ ‬الأندية‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬على‭ ‬الفائزين‭ ‬وتكريم‭ ‬الجهات‭ ‬العاملة‭ ‬والشركة‭ ‬الراعية‭.‬

وأضاف‭ ‬تقي‭ ‬أنّ‭ ‬البطولة‭ ‬شهدت‭ ‬تنافساً‭ ‬كبيراً‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين‭ ‬والتي‭ ‬ستتوج‭ ‬اليوم‭ ‬بالجولة‭ ‬الختامية‭ ‬لمعرفة‭ ‬الفائزين‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بمناسبة‭ ‬غالية‭ ‬أصبحت‭ ‬عاماً‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭ ‬تستقطب‭ ‬نخبة‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللاعبات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭.‬

ويتصدر‭ ‬اللاعب‭ ‬السعودي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الخليوي‭ ‬فئة‭ ‬الرجال‭ ‬بعد‭ ‬ظهوره‭ ‬اللافت‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬بمجموع‭ ‬نقاط‭ ‬2209‭ ‬ومتوسط‭ ‬245‭.‬4،‭ ‬يليه‭ ‬اللاعب‭ ‬الكويتي‭ ‬حسن‭ ‬قاسم‭ ‬بمجموع‭ ‬نقاط‭ ‬2198‭ ‬وبمتوسط‭ ‬244‭.‬2،‭ ‬وجاء‭ ‬البحريني‭ ‬عقيل‭ ‬العوضي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بمجموع‭ ‬نقاط‭ ‬بلغ‭ ‬2172‭ ‬ومتوسط‭ ‬241‭.‬3‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬السيدات،‭ ‬واصلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬السعودية‭ ‬أميرة‭ ‬الدوسري‭ ‬صدارتها‭ ‬في‭ ‬فئتها‭ ‬بمجموع‭ ‬نقاط‭ ‬1836‭ ‬ومتوسط‭ ‬204،‭ ‬وجاءت‭ ‬مواطنتها‭ ‬نورة‭ ‬صالح‭ ‬ثانيا‭ ‬بمجموع‭ ‬نقاط‭ ‬1762‭ ‬ومتوسط‭ ‬195‭.‬8،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬اللاعبة‭ ‬ويسام‭ ‬الحربي‭ ‬بمجموع‭ ‬نقاط‭ ‬1697‭ ‬ومتوسط‭ ‬188‭.‬6‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬اللاعبين‭ ‬المخضرمين‭ ‬فيتصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬محمد‭ ‬الشاووش‭ ‬بمجموع‭ ‬نقاط‭ ‬1998‭ ‬ومتوسط‭ ‬222،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬اللاعب‭ ‬الكويتي‭ ‬خالد‭ ‬العقود‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بمجموع‭ ‬1974‭ ‬نقطة‭ ‬ومتوسط‭ ‬219‭.‬3،‭ ‬وجاء‭ ‬اللاعب‭ ‬السعودي‭ ‬ياسر‭ ‬ابوريش‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بمجموع‭ ‬نقاط‭ ‬1956‭ ‬ومتوسط‭ ‬217.3‭.‬







