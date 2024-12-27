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انطلاق بطولة الاتحاد الملكي لقفز الحواجز الخامسة.. اليوم

12/27/2024 7:13:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تعود‭ ‬الإثارة‭ ‬والتشويق‭ ‬إلى‭ ‬ميدان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬العسكري‭ ‬بالرفه‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬في‭ ‬خامس‭ ‬بطولات‭ ‬موسم‭ ‬قفز‭ ‬الحواجز‭ ‬وذلك‭ ‬ببطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬لقفز‭ ‬الحواجز،‭ ‬والتي‭ ‬يُنتظر‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬ومشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الفرسان‭ ‬والفارسات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الاسطبلات‭ ‬المحلية‭ ‬خصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬ظهرت‭ ‬عليه‭ ‬المنافسات‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬لقفز‭ ‬الحواجز‭ ‬الماضية‭.‬

وحول‭ ‬منافسات‭ ‬بطولات‭ ‬قفز‭ ‬الحواجز‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬أوضح‭ ‬مصمم‭ ‬المسالك‭ ‬الدولي‭ ‬حسن‭ ‬عبدعلي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬حتى‭ ‬البطولة‭ ‬الرابعة‭ ‬بطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬قدم‭ ‬الفرسان‭ ‬وجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬مستويات‭ ‬فنية‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مغاير‭ ‬لبقية‭ ‬المواسم،‭ ‬الفرسان‭ ‬يتأهبون‭ ‬لبطولات‭ ‬دولية‭ ‬تقام‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬ستكون‭ ‬موعد‭ ‬ينتظره‭ ‬الجميع‭ ‬بطولتي‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ومنذ‭ ‬الانطلاقة‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬اتضح‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬المستويات‭ ‬مرتفعة‭ ‬لذا‭ ‬بدأنا‭ ‬بارتفاعات‭ ‬عالية‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬مستويات‭ ‬فرسان‭ ‬البحرين‭ ‬الذين‭ ‬نتمنى‭ ‬لهم‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نسعى‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬ولجنة‭ ‬قفز‭ ‬الحواجز‭ ‬لتطوير‭ ‬رياضة‭ ‬القفز‭ ‬ومستوياتها‭ ‬الفنية‭ ‬وإيصالها‭ ‬الى‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬الدولي،‭ ‬ونحن‭ ‬كمصممين‭ ‬مسالك‭ ‬دوليين‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬المسالك‭ ‬تنافسية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مستويات‭ ‬الفرسان‭ ‬ويكونون‭ ‬قادرين‭ ‬بالمنافسة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬خارجها،‭ ‬لذلك‭ ‬نقوم‭ ‬بتصميم‭ ‬مسالك‭ ‬بما‭ ‬يناسب‭ ‬المستويات‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

وبين‭ ‬حسن‭ ‬عبدعلي‭ ‬أنهم‭ ‬يحثون‭ ‬الفرسان‭ ‬على‭ ‬قراءة‭ ‬المسالك‭ ‬بالشكل‭ ‬الصحيح‭ ‬ووضع‭ ‬الخطط‭ ‬المناسبة‭ ‬مع‭ ‬جيادهم‭ ‬للمنافسة‭ ‬فيها‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬وتسجيل‭ ‬أفضل‭ ‬الأزمنة‭ ‬ويكسبون‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬قراءة‭ ‬المسالك‭ ‬التي‭ ‬تؤهلهم‭ ‬لمراحل‭ ‬متقدمة‭.‬

وأشار‭ ‬مصمم‭ ‬المسالك‭ ‬الدولي‭ ‬حسن‭ ‬عبدعلي‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬للدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬والشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬قفز‭ ‬الحواجز،‭ ‬وجميع‭ ‬الأعضاء‭ ‬لبطولات‭ ‬ومسابقات‭ ‬قفز‭ ‬الحواجز،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬جميع‭ ‬الحكام‭ ‬ومصممي‭ ‬المسالك‭ ‬الدوليين‭ ‬والمنظمين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬الدرجات‭ ‬لها،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬سيبذلون‭ ‬قصارى‭ ‬جهدهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬بطولات‭ ‬ومسابقات‭ ‬ناجحة‭ ‬وذي‭ ‬مستوى‭ ‬فني‭ ‬عال‭.‬


مسابقات‭ ‬اليوم

وستنطلق‭ ‬أولى‭ ‬مسابقات‭ ‬اليوم‭ ‬وهي‭ ‬المسابقة‭ ‬المفتوحة‭ ‬لجميع‭ ‬الفرسان‭
‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬جولة‭ ‬نظيفة‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬7:30‭ ‬صباحاً‭ ‬ويبلغ‭ ‬ارتفاع‭ ‬حواجزها‭ ‬70‭/ ‬80‭ ‬سم‭ ‬وسرعة‭ ‬المسلك‭ ‬350‭ ‬مترا‭/‬دقيقة،‭ ‬تليها‭ ‬المسابقة‭ ‬الثانية‭ ‬لفئة‭ ‬الناشئين‭ (‬مسابقة‭ ‬مع‭ ‬جولة‭ ‬تمايز‭) ‬وارتفاع‭ ‬الحواجز‭: ‬90‭/‬100‭ ‬سم،‭ ‬سرعة‭ ‬المسلك‭ ‬350‭ ‬مترا‭/‬دقيقة،‭ ‬المسابقة‭ ‬الثالثة‭ ‬لفئة‭ ‬الناشئين‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني‭ (‬مسابقة‭ ‬على‭ ‬مرحلتين‭) ‬وارتفاع‭ ‬الحواجز‭ : ‬ P 1-100‭/ ‬ P 2-110‭ ‬سم‭ ‬سرعة‭ ‬المسلك‭ ‬350‭ ‬مترا‭/‬دقيقة،‭ ‬المسابقة‭ ‬الرابعة‭ ‬فئة‭ ‬المبتدئين‭ ‬من‭ ‬العموم‭ ‬المستوى‭ ‬الأول،‭ ‬وهي‭ (‬مسابقة‭ ‬على‭ ‬مرحلتين‭) ‬وارتفاع‭ ‬حواجزها‭ : ‬ P 1-100‭ / ‬ P 2-110‭
‬سم‭ ‬وسرعة‭ ‬المسلك‭ ‬350‭ ‬مترا‭/‬دقيقة،‭ ‬المسابقة‭ ‬الخامسة‭ ‬للمتقدمين‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني‭ (‬السرعة‭ ‬ضد‭ ‬الزمن‭) ‬وارتفاع‭ ‬حواجزها‭: ‬120‭ ‬سم‭ ‬وسرعة‭ ‬المسلك‭ ‬350‭ ‬مترا‭/‬دقيقة،‭ ‬المسابقة‭ ‬السادسة‭ (‬مسابقة‭ ‬جمع‭ ‬النقاط‭ ‬مع‭ ‬حاجز‭ ‬الجوكر‭) ‬وارتفاع‭ ‬حواجزها‭ : ‬130‭ ‬سم،‭ ‬سرعة‭ ‬المسلك‭ ‬350‭ ‬مترا‭/‬دقيقة‭ ‬والمسابقة‭ ‬السابعة‭ ‬فئة‭ ‬المتقدمين‭ ‬المستوى‭ ‬الثالث‭ (‬مسابقة‭ ‬التأهل‭ ‬لمرحلة‭ ‬التمايز‭) ‬وارتفاع‭ ‬حواجزها‭: ‬ R 2-‭ ‬145/140‭-
 R 1‭ ‬سم،‭ ‬سرعة‭ ‬المسلك‭ ‬350‭ ‬مترا‭/‬دقيقة‭.‬

وتحظى‭ ‬بطولات‭ ‬ومسابقات‭ ‬قفز‭ ‬الحواجز‭ ‬برعاية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الراعي‭ ‬الماسي‭ ‬مجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنيرجيز‭ ‬والرعاة‭ ‬البلاتينيين‭ ‬شركة‭ ‬بناء‭ ‬البحرين‭ ‬وبنك‭ ‬السلام،‭ ‬الراعي‭ ‬الذهبي‭ ‬شركة CSS ‭ ‬،‭ ‬الراعي‭ ‬الفضي‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬ألبا‭ ‬والرعاة‭ ‬البرونزيين‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬ومجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭.‬

وسيكون‭ ‬جمهور‭ ‬ومحبي‭ ‬وعشاق‭ ‬رياضة‭ ‬قفز‭ ‬الحواجز‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬البطولة‭ ‬الخامسة‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬بطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬لقفز‭ ‬الحواجز‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬ميدان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬العسكري‭ ‬بالرفه‭.‬

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