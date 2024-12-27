انطلاق بطولة الاتحاد الملكي لقفز الحواجز الخامسة.. اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تعود الإثارة والتشويق إلى ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بالرفه اليوم السبت، في خامس بطولات موسم قفز الحواجز وذلك ببطولة الاتحاد الملكي لقفز الحواجز، والتي يُنتظر أن تشهد منافسات قوية ومشاركة واسعة من الفرسان والفارسات من مختلف الاسطبلات المحلية خصوصاً بعد ما ظهرت عليه المنافسات القوية في بطولة العيد الوطني لقفز الحواجز الماضية.
وحول منافسات بطولات قفز الحواجز لهذا الموسم أوضح مصمم المسالك الدولي حسن عبدعلي أن هذا الموسم حتى البطولة الرابعة بطولة العيد الوطني قدم الفرسان وجميع المشاركين مستويات فنية عالية في جميع المسابقات، وقال «لا شك أن هذا الموسم مغاير لبقية المواسم، الفرسان يتأهبون لبطولات دولية تقام لأول مرة على أرض المملكة ستكون موعد ينتظره الجميع بطولتي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ومنذ الانطلاقة للموسم الجديد اتضح لنا أن المستويات مرتفعة لذا بدأنا بارتفاعات عالية تماشياً مع مستويات فرسان البحرين الذين نتمنى لهم كل التوفيق في جميع المسابقات».
وأضاف «نسعى بالتنسيق مع الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة ولجنة قفز الحواجز لتطوير رياضة القفز ومستوياتها الفنية وإيصالها الى المستوى الفني الدولي، ونحن كمصممين مسالك دوليين نحرص على تطوير المسالك تنافسية تسهم في تطوير مستويات الفرسان ويكونون قادرين بالمنافسة في البطولات الدولية سواء في البحرين أو خارجها، لذلك نقوم بتصميم مسالك بما يناسب المستويات الدولية».
وبين حسن عبدعلي أنهم يحثون الفرسان على قراءة المسالك بالشكل الصحيح ووضع الخطط المناسبة مع جيادهم للمنافسة فيها بأفضل صورة وتسجيل أفضل الأزمنة ويكسبون الخبرة في قراءة المسالك التي تؤهلهم لمراحل متقدمة.
وأشار مصمم المسالك الدولي حسن عبدعلي في حديثه للدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة، والشيخ عبدالله بن محمد آل خليفة رئيس لجنة قفز الحواجز، وجميع الأعضاء لبطولات ومسابقات قفز الحواجز، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها جميع الحكام ومصممي المسالك الدوليين والمنظمين والعاملين في هذه المسابقات من أجل تحقيق أعلى الدرجات لها، كما أكد أن الجميع سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تقديم بطولات ومسابقات ناجحة وذي مستوى فني عال.
مسابقات اليوم
وستنطلق أولى مسابقات اليوم وهي المسابقة المفتوحة لجميع الفرسان
عبارة عن جولة نظيفة وذلك عند الساعة 7:30 صباحاً ويبلغ ارتفاع حواجزها 70/ 80 سم وسرعة المسلك 350 مترا/دقيقة، تليها المسابقة الثانية لفئة الناشئين (مسابقة مع جولة تمايز) وارتفاع الحواجز: 90/100 سم، سرعة المسلك 350 مترا/دقيقة، المسابقة الثالثة لفئة الناشئين المستوى الثاني (مسابقة على مرحلتين) وارتفاع الحواجز : P 1-100/ P 2-110 سم سرعة المسلك 350 مترا/دقيقة، المسابقة الرابعة فئة المبتدئين من العموم المستوى الأول، وهي (مسابقة على مرحلتين) وارتفاع حواجزها : P 1-100 / P 2-110
سم وسرعة المسلك 350 مترا/دقيقة، المسابقة الخامسة للمتقدمين المستوى الثاني (السرعة ضد الزمن) وارتفاع حواجزها: 120 سم وسرعة المسلك 350 مترا/دقيقة، المسابقة السادسة (مسابقة جمع النقاط مع حاجز الجوكر) وارتفاع حواجزها : 130 سم، سرعة المسلك 350 مترا/دقيقة والمسابقة السابعة فئة المتقدمين المستوى الثالث (مسابقة التأهل لمرحلة التمايز) وارتفاع حواجزها: R 2- 145/140-
R 1 سم، سرعة المسلك 350 مترا/دقيقة.
وتحظى بطولات ومسابقات قفز الحواجز برعاية كل من الجهات الراعي الماسي مجموعة بابكو إنيرجيز والرعاة البلاتينيين شركة بناء البحرين وبنك السلام، الراعي الذهبي شركة CSS ، الراعي الفضي شركة ألمنيوم البحرين ألبا والرعاة البرونزيين بنك البحرين والكويت ومجلس التنمية الاقتصادية.
وسيكون جمهور ومحبي وعشاق رياضة قفز الحواجز على موعد مع البطولة الخامسة لهذا الموسم بطولة الاتحاد الملكي لقفز الحواجز التي ستقام على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بالرفه.
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