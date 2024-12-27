ختام مثير لسباقات الخيل لعام 2024 انتصارات قوية ومفاجآت بكؤوس شركة ألمنيوم البحرين ((ألبا))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬أُقيم‭ ‬السباق‭ ‬العاشر‭ ‬ضمن‭ ‬موسم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬2025‭/‬2024‭ ‬برعاية‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفة‭.‬

وشهد‭ ‬السباق‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شخصيات‭ ‬بارزة‭ ‬وممثلي‭ ‬الجهة‭ ‬الراعية،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬جمهور‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬عشاق‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬الذين‭ ‬تفاعلوا‭ ‬بحماس‭ ‬مع‭ ‬المنافسات‭ ‬المثيرة‭ ‬في‭ ‬أمسية‭ ‬استثنائية‭ ‬تميزت‭ ‬بكونها‭ ‬آخر‭ ‬سباقات‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

جرى‭ ‬تتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬بكؤوس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬عمرو‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬ألبا‭ ‬بتقديم‭ ‬كأس‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬المضمر‭ ‬الفائز‭ ‬عبدالله‭ ‬كويتي،‭ ‬و‭ ‬كأس‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬إلى‭ ‬المالك‭ ‬الفائز‭ ‬محمد‭ ‬جاسم،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬كأسي‭ ‬الشوطين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬نادر‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬فيما‭ ‬قدم‭ ‬كأس‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬إلى‭ ‬عبدالله‭ ‬سامي‭ ‬ناس‭.‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬الرميحي‭ ‬كأس‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬إلى‭ ‬المالك‭ ‬الفائز‭ ‬حسن‭ ‬عبدالله،‭ ‬وكأس‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭ ‬إلى‭ ‬السيد‭ ‬وافي‭ ‬مجيد‭ ‬علي،‭ ‬فيما‭ ‬تسلم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كأس‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ .‬

تميزت‭ ‬الأمسية‭ ‬بانتصارات‭ ‬مثيرة‭ ‬ومفاجآت‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأشواط،‭ ‬مع‭ ‬تقاسم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإسطبلات‭ ‬الفوز‭ ‬بكؤوس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭.‬

نتائج‭ ‬السباق

. الشوط‭ ‬الأول‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬الواهو،‭ ‬المخصص‭ ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1400‭ ‬متر،‭ ‬واستطاع‭ ‬الحصان‭ ‬المرشح‭ ‬‮«‬عبيان‭ ‬1867‮»‬‭ ‬حسم‭ ‬المواجهة‭ ‬الثالثة‭ ‬مع‭ ‬منافسه‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬كحيلان‭ ‬العاديات‭ ‬1894‮»‬‭ ‬وبقيادة‭ ‬موفقة‭ ‬من‭ ‬الفارس‭ ‬إبراهيم‭ ‬نادر‭ ‬مسجلاً‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

. الشوط‭ ‬الثاني‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬للفرسان‭ ‬المتمرنين،‭ ‬المخصص‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1400‭ ‬متر،‭ ‬وشهد‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬للفارس‭ ‬المتمرن‭ ‬قاسم‭ ‬جميل‭ ‬الذي‭ ‬تألق‭ ‬وقاد‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬رصين‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬منافسة‭ ‬مثيرة‭ ‬بين‭ ‬الفرسان‭ ‬المتمرنين،‭ ‬ومسجلاً‭ ‬بذلك‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬للمالك‭ ‬سيد‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬العلوي‭ ‬وللمضمر‭ ‬طلال‭ ‬العلوي‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ .‬

. الشوط‭ ‬الثالث‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬ EternAl ،‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجتين‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1400‭ ‬متر،‭ ‬وتمكن‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬بسنتو‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬تسجيل‭ ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬بالفوز‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والتي‭ ‬أظهر‭ ‬خلالها‭ ‬إمكانيته‭ ‬الجيدة‭ ‬ومتفوقاً‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬وانتروينا‮»‬‭.‬

. الشوط‭ ‬الرابع‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬،‭ ‬المخصص‭ ‬للإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬لمسافة‭ ‬1800‭ ‬متر،‭ ‬واستطاع‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬مستر‭ ‬دولار‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬تحقيق‭ ‬أولى‭ ‬انتصاراته‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬بجدارة‭ ‬وتفوق‭ ‬بعد‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬منافس‭ .‬

. الشوط‭ ‬الخامس‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬،‭ ‬للفئة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬2400‭ ‬متر،‭ ‬وشهد‭ ‬عودة‭ ‬قوية‭ ‬للحصان‭ ‬‮«‬طوارق‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬بعد‭ ‬غيبة‭ ‬طويلة‭ ‬واستطاع‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬بعدما‭ ‬حسم‭ ‬المنافسة‭ ‬القوية‭ ‬مع‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬بانغ‭ ‬فور‭ ‬غولدن‮»‬‭.‬

. الشوط‭ ‬السادس‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬ألمنيوم‭ ‬للعالم،‭ ‬للفئة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬واستطاع‭ ‬الحصان‭ ‬المرشح‭ ‬‮«‬افا‭ ‬غو‭ ‬جو‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬إي‭ ‬ام‭ ‬إس‭ ‬ريسنغ‭ ‬مواصلة‭ ‬تألقه‭ ‬وانتصاراته‭ ‬بتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬متفوقاً‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬القوية‭ ‬وبقيادة‭ ‬موفقة‭ ‬من‭ ‬الفارس‭ ‬المتألق‭ ‬إبراهيم‭ ‬نادر‭.‬

. الشوط‭ ‬السابع‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬للسرعة،‭ ‬المخصص‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬وشهد‭ ‬مفاجأة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬وات‭ ‬أ‭ ‬بزنس‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬جواد‭ ‬عبدالواحد‭ ‬بعدما‭ ‬قلب‭ ‬التوقعات‭ ‬وانتزع‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬ومثيرة‭ ‬شهدها‭ ‬الشوط‭.‬

. الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬والأخير‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬،‭ ‬المخصص‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬وتمكنت‭ ‬الفرس‭ ‬‮«‬ليدي‭ ‬هوريكاين‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬ال‭ ‬اند‭ ‬ال‭ ‬ريسنغ‭ ‬تسجيل‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مشاركتها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬السباقات‭.‬