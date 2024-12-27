ختام مثير لسباقات الخيل لعام 2024 انتصارات قوية ومفاجآت بكؤوس شركة ألمنيوم البحرين ((ألبا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بحضور سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، أُقيم السباق العاشر ضمن موسم سباقات الخيل 2025/2024 برعاية شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، وذلك على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة.
وشهد السباق حضور عدد من أصحاب السمو، إلى جانب شخصيات بارزة وممثلي الجهة الراعية، إضافةً إلى جمهور كبير من عشاق سباقات الخيل الذين تفاعلوا بحماس مع المنافسات المثيرة في أمسية استثنائية تميزت بكونها آخر سباقات عام 2024.
جرى تتويج الفائزين بكؤوس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، حيث قام السيد خالد عمرو الرميحي رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا بتقديم كأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز عبدالله كويتي، و كأس الشوط الثاني إلى المالك الفائز محمد جاسم، كما قدم كأسي الشوطين الثالث والرابع إلى سمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان آل خليفة، فيما قدم كأس الشوط الخامس إلى عبدالله سامي ناس.
كما قدم السيد خالد الرميحي كأس الشوط السادس إلى المالك الفائز حسن عبدالله، وكأس الشوط السابع إلى السيد وافي مجيد علي، فيما تسلم سمو الشيخ عيسى بن محمد بن عيسى آل خليفة كأس الشوط الثامن .
تميزت الأمسية بانتصارات مثيرة ومفاجآت في بعض الأشواط، مع تقاسم العديد من الإسطبلات الفوز بكؤوس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا».
نتائج السباق
. الشوط الأول: كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» الواهو، المخصص لخيل البحرين العربية الأصيلة «الواهو» لمسافة 1400 متر، واستطاع الحصان المرشح «عبيان 1867» حسم المواجهة الثالثة مع منافسه الحصان «كحيلان العاديات 1894» وبقيادة موفقة من الفارس إبراهيم نادر مسجلاً فوزه الثاني هذا الموسم.
. الشوط الثاني: كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» للفرسان المتمرنين، المخصص لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» لمسافة 1400 متر، وشهد الفوز الأول للفارس المتمرن قاسم جميل الذي تألق وقاد الحصان «رصين» إلى الفوز بعد منافسة مثيرة بين الفرسان المتمرنين، ومسجلاً بذلك الفوز الأول للمالك سيد علي محمد العلوي وللمضمر طلال العلوي لهذا الموسم .
. الشوط الثالث: كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» EternAl ، لجياد الدرجتين الثالثة والرابعة والمبتدئات «مستورد» لمسافة 1400 متر، وتمكن الحصان «بسنتو» لإسطبل المحمدية تسجيل بداية قوية بالفوز في مشاركته الأولى هذا الموسم والتي أظهر خلالها إمكانيته الجيدة ومتفوقاً على منافسه الجواد «وانتروينا».
. الشوط الرابع: كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، المخصص للإنتاج المحلي لمسافة 1800 متر، واستطاع الحصان «مستر دولار» لإسطبل المحمدية تحقيق أولى انتصاراته والذي جاء بجدارة وتفوق بعد سيطرته على المقدمة من دون منافس .
. الشوط الخامس: كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، للفئة الثانية من جياد الدرجة الأولى «مستورد» لمسافة 2400 متر، وشهد عودة قوية للحصان «طوارق» لإسطبل فيكتوريوس بعد غيبة طويلة واستطاع تحقيق الفوز بعدما حسم المنافسة القوية مع الحصان «بانغ فور غولدن».
. الشوط السادس: كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» ألمنيوم للعالم، للفئة الثانية من جياد الدرجة الأولى «مستورد» لمسافة 1000 متر مستقيم، واستطاع الحصان المرشح «افا غو جو» ملك إي ام إس ريسنغ مواصلة تألقه وانتصاراته بتحقيق فوزه الثالث هذا الموسم متفوقاً على عدد من الجياد القوية وبقيادة موفقة من الفارس المتألق إبراهيم نادر.
. الشوط السابع: كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» للسرعة، المخصص لجياد سباق التوازن «مستورد» لمسافة 1200 متر مستقيم، وشهد مفاجأة قوية من الحصان «وات أ بزنس» ملك جواد عبدالواحد بعدما قلب التوقعات وانتزع فوزه الأول بعد منافسة قوية ومثيرة شهدها الشوط.
. الشوط الثامن والأخير: كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، المخصص للجياد المبتدئات «إنتاج محلي» لمسافة 1200 متر مستقيم، وتمكنت الفرس «ليدي هوريكاين» ملك ال اند ال ريسنغ تسجيل الفوز في مشاركتها الأولى في السباقات.
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