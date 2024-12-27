الاتحاد الألماني يغرم الأندية 12.5 مليون يورو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

فرانكفورت‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬فرض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬غرامة‭ ‬على‭ ‬أندية‭ ‬في‭ ‬الدرجات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬تبلغ‭ ‬نحو‭ ‬5‭ ‬ر12‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ (‬13‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬بسبب‭ ‬مخالفات‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬جرت‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬فيما‭ ‬أضطر‭ ‬نادي‭ ‬آينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬لدفع‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬بمفرده‭.‬

وذكر‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الألماني‭ ‬أن‭ ‬أغلب‭ ‬المخالفات‭ ‬تتعلق‭ ‬بإشعال‭ ‬الجماهير‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬المحظورة‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭.‬

ويتصدر‭ ‬فرانكفورت‭ ‬قائمة‭ ‬الأندية‭ ‬الـ56‭ ‬الأكثر‭ ‬إنفاقا‭ ‬للغرامات،‭ ‬حيث‭ ‬تعين‭ ‬عليه‭ ‬دفع‭ ‬918950‭ ‬يورو،‭ ‬يليه‭ ‬فريق‭ ‬كولون‭ ‬الهابط‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ (‬725750يورو‭)‬،‭ ‬وكايزر‭ ‬سلاوتيرن،‭ ‬الناشط‭ ‬بالدرجة‭ ‬الثانية‭ (‬673100‭ ‬يورو‭).‬

وبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬عليه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬الغرامات‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأمر‭ ‬نحو‭ ‬8‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬فقط،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للأندية‭ ‬استخدام‭ ‬بعض‭ ‬الأموال‭ ‬في‭ ‬تدابير‭ ‬منع‭ ‬العنف‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭.‬

ويستخدم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬معظم‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬لأغراض‭ ‬خيرية،‭ ‬حيث‭ ‬سيذهب‭ ‬6‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬لمؤسسات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

وقال‭ ‬شتيفان‭ ‬جرونوالد،‭ ‬أمين‭ ‬صندوق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬للغاية‭ ‬لأننا‭ ‬نؤمن‭ ‬ونسهل‭ ‬العمل‭ ‬المهم‭ ‬للمؤسسات‭ ‬للمستقبل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الغرامات‮»‬‭.‬



