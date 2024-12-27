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نهاية عام مثيرة بثلاث مواجهات في بطولة إيطاليا

12/27/2024 7:13:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬تسدل‭ ‬بطولة‭ ‬إيطاليا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة،‭ ‬أبرزها‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بين‭ ‬أتالانتا‭ ‬المتصدر‭ ‬ومضيفه‭ ‬لاتسيو‭ ‬الرابع،‭ ‬فيما‭ ‬يلعب‭ ‬يوفنتوس‭ ‬مع‭ ‬فيورنتينا‭ ‬وميلان‭ ‬مع‭ ‬روما‭.‬

ويتربع‭ ‬أتالانتا‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬نابولي‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬منتصرا‭ ‬من‭ ‬المراحل‭ ‬الـ11‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬انجاز‭ ‬قياسي‭ ‬لم‭ ‬يحققه‭ ‬سابقا،‭ ‬متصدرا‭ ‬وحيدا‭ ‬لمرحلتين‭ ‬تواليا‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬رفع‭ ‬عدد‭ ‬الفرق‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2004‭-‬2005‭.‬

وهذه‭ ‬السلسلة‭ ‬التاريخية‭ ‬تضمنت‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬جان‭ ‬بييرو‭ ‬غاسبيريني‭ ‬على‭ ‬نابولي‭ ‬وروما‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬3‭-‬0‭ ‬و2‭-‬0‭ ‬تواليا‭ ‬وعلى‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬برغامو‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيسعى‭ ‬جاهدا‭ ‬لإضافة‭ ‬لاتسيو‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬اللائحة‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬لست‭ ‬سهلة‭ ‬ضد‭ ‬فريق‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬ويتخلف‭ ‬عنه‭ ‬بفارق‭ ‬6‭ ‬نقاط‭.‬

قال‭ ‬غاسبيريني‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬أتالانتا‭ ‬إلى‭ ‬لقبه‭ ‬القاري‭ ‬الأول‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العام‭ ‬كان‭ ‬رائعا،‭ ‬ونحن‭ ‬حزينون‭ ‬لوصوله‭ ‬إلى‭ ‬نهايته‭. ‬لنأمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬2025‭ ‬جيدا‭ ‬علينا‭ ‬أيضا‭.‬

وستكون‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬شاقة‭ ‬على‭ ‬أتالانتا،‭ ‬إذ‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬يختتم‭ ‬2024‭ ‬بمواجهة‭ ‬لاتسيو،‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬إنتر‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬يناير،‭ ‬ثم‭ ‬يتواجه‭ ‬مع‭ ‬يوفنتوس‭ ‬ونابولي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وبرشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬قبل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭.‬

وخلافا‭ ‬لأتالانتا‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬مواجهته‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬لاتسيو‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬2‭-‬3‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬سيكون‭ ‬نابولي‭ ‬أمام‭ ‬اختبار‭ ‬سهل‭ ‬على‭ ‬الورق‭ ‬الأحد‭ ‬ضد‭ ‬ضيفه‭ ‬فينيتسيا‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الأخير،‭ ‬باحثا‭ ‬عن‭ ‬انتصاره‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬والخامس‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ست‭ ‬مراحل‭.‬

إنتر‭ ‬التهديد‭ ‬الأكبر‭ ‬

ويدرك‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أتالانتا‭ ‬ونابولي‭ ‬أن‭ ‬التهديد‭ ‬الأكبر‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬إنتر‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬يتخلف‭ ‬عن‭ ‬فريق‭ ‬غاسبيريني‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬في‭ ‬جعبته‭ ‬ضد‭ ‬فيورنتينا،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬منتصرا‭ ‬من‭ ‬المراحل‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بينها‭ ‬على‭ ‬لاتسيو‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬دار‭ ‬الأخير‭ ‬بسداسية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬الحالي‭.‬

ويختتم‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاغي‭ ‬العام‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬كالياري‭ ‬القابع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬عشر،‭ ‬باحثا‭ ‬عن‭ ‬انتصاره‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثماني‭ ‬مراحل‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الذي‭ ‬أحرزه‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭.‬

وسيكون‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أليانتس‭ ‬ستاديوم‮»‬‭ ‬في‭ ‬تورينو‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬مواجهة‭ ‬قوية‭ ‬ثانية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬لقاء‭ ‬أتالانتا‭ ‬مع‭ ‬لاتسيو،‭ ‬وتجمع‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬يوفنتوس‭ ‬السادس‭ ‬بضيفه‭ ‬فيورنتينا‭ ‬الذي‭ ‬يتقدم‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬تياغو‭ ‬موتا‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬فقط‭ ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬ضد‭ ‬إنتر‭. ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬يختتم‭ ‬العام‭ ‬بمواجهة‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬فينتشينزو‭ ‬إيتاليانو،‭ ‬يبدأ‭ ‬يوفنتوس‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬بمواجهة‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬شهر‭ ‬شاق‭ ‬يجمعه‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التالية‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬بجاره‭ ‬تورينو‭ ‬ثم‭ ‬أتالانتا‭ ‬وميلان‭ ‬مجددا‭ ‬ونابولي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مباراتيه‭ ‬الأخيرتين‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬لدوري‭ ‬الأبطال‭ ‬مع‭ ‬كلوب‭ ‬بروج‭ ‬البلجيكي‭ ‬وبنفيكا‭ ‬البرتغالي‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سان‭ ‬سيرو‮»‬،‭ ‬ستكون‭ ‬المواجهة‭ ‬الثالثة‭ ‬النارية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬بين‭ ‬ميلان‭ ‬وضيفه‭ ‬روما‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ترتيب‭ ‬الفريقين‭ ‬لا‭ ‬يليق‭ ‬بسمعتهما‭ ‬وتاريخهما،‭ ‬إذ‭ ‬يحتلان‭ ‬المركزين‭ ‬الثامن‭ ‬والعاشر‭ ‬تواليا‭.‬


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