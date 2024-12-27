نهاية عام مثيرة بثلاث مواجهات في بطولة إيطاليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
روما - (أ ف ب) : تسدل بطولة إيطاليا لكرة القدم الستار على عام 2024 بثلاث مواجهات من العيار الثقيل في المرحلة الثامنة عشرة، أبرزها اليوم السبت في العاصمة بين أتالانتا المتصدر ومضيفه لاتسيو الرابع، فيما يلعب يوفنتوس مع فيورنتينا وميلان مع روما.
ويتربع أتالانتا على الصدارة بفارق نقطتين عن نابولي الثاني بعد خروجه منتصرا من المراحل الـ11 الأخيرة في انجاز قياسي لم يحققه سابقا، متصدرا وحيدا لمرحلتين تواليا لأول مرة منذ رفع عدد الفرق مجددا إلى 20 في موسم 2004-2005.
وهذه السلسلة التاريخية تضمنت فوز فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني على نابولي وروما خارج الديار 3-0 و2-0 تواليا وعلى ميلان في برغامو 2-1، وبالتالي سيسعى جاهدا لإضافة لاتسيو إلى هذه اللائحة في مهمة لست سهلة ضد فريق يحتل المركز الرابع ويتخلف عنه بفارق 6 نقاط.
قال غاسبيريني الذي قاد أتالانتا إلى لقبه القاري الأول الموسم الماضي بفوزه على باير ليفركوزن الألماني في نهائي «يوروبا ليغ» بثلاثية نظيفة، إن «العام كان رائعا، ونحن حزينون لوصوله إلى نهايته. لنأمل أن يكون 2025 جيدا علينا أيضا.
وستكون بداية العام شاقة على أتالانتا، إذ وبعد أن يختتم 2024 بمواجهة لاتسيو، عليه أن يلتقي إنتر في نصف نهائي الكأس السوبر في الثاني من يناير، ثم يتواجه مع يوفنتوس ونابولي في الدوري وبرشلونة الإسباني في دوري الأبطال قبل الوصول إلى نهاية الشهر الأول من العام الجديد.
وخلافا لأتالانتا الذي خسر مواجهته الأخيرة مع لاتسيو في العاصمة 2-3 في أكتوبر 2023، سيكون نابولي أمام اختبار سهل على الورق الأحد ضد ضيفه فينيتسيا التاسع عشر قبل الأخير، باحثا عن انتصاره الثالث تواليا والخامس في آخر ست مراحل.
إنتر التهديد الأكبر
ويدرك كل من أتالانتا ونابولي أن التهديد الأكبر يأتي من إنتر حامل اللقب الذي يتخلف عن فريق غاسبيريني بفارق ثلاث نقاط مع مباراة مؤجلة في جعبته ضد فيورنتينا، وذلك بعد خروجه منتصرا من المراحل الأربع الأخيرة، بينها على لاتسيو في عقر دار الأخير بسداسية نظيفة في 16 الحالي.
ويختتم فريق المدرب سيموني إنزاغي العام اليوم السبت في ضيافة كالياري القابع في المركز الثامن عشر، باحثا عن انتصاره السابع في آخر ثماني مراحل قبل السفر إلى السعودية للدفاع عن لقب الكأس السوبر الذي أحرزه في المواسم الثلاثة الماضية.
وسيكون ملعب «أليانتس ستاديوم» في تورينو على موعد مع مواجهة قوية ثانية، إلى جانب لقاء أتالانتا مع لاتسيو، وتجمع غدا الأحد يوفنتوس السادس بضيفه فيورنتينا الذي يتقدم على فريق المدرب تياغو موتا بفارق الأهداف فقط مع مباراة مؤجلة ضد إنتر. وبعد أن يختتم العام بمواجهة فريق المدرب فينتشينزو إيتاليانو، يبدأ يوفنتوس العام الجديد بمواجهة ميلان في نصف نهائي الكأس السوبر في مستهل شهر شاق يجمعه في المرحلة التالية من الدوري بجاره تورينو ثم أتالانتا وميلان مجددا ونابولي، إضافة إلى مباراتيه الأخيرتين في منافسات المجموعة الموحدة لدوري الأبطال مع كلوب بروج البلجيكي وبنفيكا البرتغالي.
وعلى ملعب «سان سيرو»، ستكون المواجهة الثالثة النارية في نهاية العام بين ميلان وضيفه روما على الرغم من أن ترتيب الفريقين لا يليق بسمعتهما وتاريخهما، إذ يحتلان المركزين الثامن والعاشر تواليا.
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