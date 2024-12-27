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برنامج الأغذية العالمي: الجوع منتشر بكل مكان في قطاع غزة

12/27/2024 3:13:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، إن الجوع ينتشر في كل مكان في قطاع غزة، "ولم نتمكن إلا من جلب حوالي ثلث المواد الغذائية التي نحتاجها لدعم الناس في القطاع".


وكرر البرنامج في منشور له عبر منصة "إكس" دعواته من أجل الوصول الآمن والمستدام واستعادة القانون والنظام، مؤكدا الحاجة إلى وقف إطلاق النار أكثر من أي وقت مضى.

بترا

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