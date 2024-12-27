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باكو: دلائل تشير إلى تعرض الطائرة المنكوبة لهجوم خارجي

12/27/2024 3:13:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير النقل الأذربيجاني رشاد نبييف أن حطام الطائرة التي سقطت بالقرب من مدينة أكتاو بالإضافة إلى إفادات شهود العيان تدل على تعرضها لتدخل خارجي أدى إلى الحادثة المأساوية.
وأوضح وزير التنمية والنقل الأذربيجاني، رشاد نبييف، للصحفيين أن حطام طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية في رحلة باكو - غروزني، وأقوال الشهود تعطي أسبابا للقول بأن الطائرة التي تحطمت بالقرب من أكتاو في كازاخستان تعرضت لتدخل خارجي.
وأضاف نبييف أن الاستنتاجات الأولية التي توصل إليها الخبراء، أكدت وجود تدخل خارجي، والتحقيقات ستحدد نوعية السلاح الذي تسبب في إصابة الطائرة المدنية، وستكشف التحقيقات أيضا ما إذا كانت الطائرة قد منحت الإذن بالهبوط الاضطراري والغرض منه، كما سيتم توضيح مسألة انقطاع الاتصال بالنظام العالمي لتحديد المواقع "GPS" بعد تقديم الأدلة، حسب قوله.
وقال وزير النقل الأذربيجاني إن الركاب الناجين من الحادث، أبلغوا عن سماع صوت انفجار أثناء تحليقهم فوق العاصمة الشيشانية غروزني.
وأشار إلى أن إحدى المضيفات تعرضت إلى إصابة في ذراعها، ويتضح من اللقطات المصورة أن إحدى المضيفات أصيبت بجروح في ذراعها وساقها، بالإضافة إلى ذلك، تظهر على جناح الطائرة آثار ثقوب، وداخل الطائرة هناك أضرار وعلامات من أجسام مختلفة مقطوعة، وأشار أيضا إلى أن الركاب الروس المصابون أفادوا بأنهم سمعوا ثلاثة انفجارات فوق غروزني، ووفقا لهم، فإن أصوات الانفجارات جاءت من الخارج، وبعد ذلك اصطدم شيء بالطائرة.

RT

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