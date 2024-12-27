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زراعة الكورة تدعو المزارعين لتجهيز أشجار الزيتون للموسم الجديد

12/27/2024 3:13:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة لواء الكورة في محافظة إربد، المزارعين في اللواء إلى تجهيز أشجار الزيتون للموسم الجديد.


وقالت مديرية زراعة الكورة، إن مرحلة تجهيز الأشجار للموسم الجديد تبدأ بتقليم أشجار الزيتون، وإن هذا الإجراء يساهم بنمو الأشجار بشكلٍ سليم ويكون إنتاجها كبيرا في الموسم الجديد.


وأضافت المديرية، أنه يجب حرق مخلفات تقليم أشجار الزيتون، ورش كبريتات النحاس مباشرة بعد التقليم كإجراء وقائي ضد الأمراض الفطرية والبكتيريا التي قد تصيب الأشجار في الموسم المقبل، ويفضل رش البورون والزنك قبل موسم السكون بعد رش النحاس بثلاثة أيام، من أجل تخزينه في آباط الأوراق التي ستخرج منها العناقيد الزهرية في الموسم المقبل خلال مرحلة سكون الشجرة.


وأوضحت مديرية الزراعة، أنه يجب تحويض الأشجار ثم إضافة الزبل المخمر، وسماد ثلاثي عالي الفوسفور وبطيء الذوبان مع الري أو قبل سقوط الأمطار، والحراثة الخريفية للأرض على أن تكون بمحراث السكة على عمق 25 سم بعد محيط الأشجار.

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