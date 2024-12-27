زراعة الكورة تدعو المزارعين لتجهيز أشجار الزيتون للموسم الجديد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعت مديرية زراعة لواء الكورة في محافظة إربد، المزارعين
في اللواء إلى تجهيز أشجار الزيتون للموسم الجديد.
وقالت مديرية زراعة الكورة، إن مرحلة تجهيز الأشجار للموسم الجديد تبدأ بتقليم أشجار الزيتون، وإن هذا الإجراء يساهم بنمو الأشجار بشكلٍ سليم ويكون إنتاجها كبيرا في الموسم الجديد.
وأضافت المديرية، أنه يجب حرق مخلفات تقليم أشجار الزيتون، ورش كبريتات النحاس مباشرة بعد التقليم كإجراء وقائي ضد الأمراض الفطرية والبكتيريا التي قد تصيب الأشجار في الموسم المقبل، ويفضل رش البورون والزنك قبل موسم السكون بعد رش النحاس بثلاثة أيام، من أجل تخزينه في آباط الأوراق التي ستخرج منها العناقيد الزهرية في الموسم المقبل خلال مرحلة سكون الشجرة.
وأوضحت مديرية الزراعة، أنه يجب تحويض الأشجار ثم إضافة الزبل المخمر، وسماد ثلاثي عالي الفوسفور وبطيء الذوبان مع الري أو قبل سقوط الأمطار، والحراثة الخريفية للأرض على أن تكون بمحراث السكة على عمق 25 سم بعد محيط الأشجار.
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