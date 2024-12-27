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عزم النيابية : احراق مستشفى كمال عدوان جريمة حرب جديدة ​

12/27/2024 3:13:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دانت كتلة عزم النيابية العدوان الصهيوني الغاشم الذي أحرق مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة وإجبار المرضى والكوادر الطبية على إخلائه معتبرة انها جريمة حرب جديدة وانتهاك سافر لأحكام القانون الإنساني الدولي وتصعيد خطير في مسار المواجهات ينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة.
وصرح رئيس الكتلة الدكتور أيمن أبو هنية في بيان صحفي ان هذا العدوان جزء لا يتجزأ من الاستهداف الوحشي والهمجي والمستمر منذ بداية العدوان على المستشفيات والطواقم الطبية والمرضى والجرحى وتعريضهم للخطر الشديد، في خرق صريح وبشع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وحملت كتلة عزم النيابية الكيان الصهيوني المسؤولية عن هذا التصعيد، نتيجة سياسة الغطرسة والظلم والتهجير القسري وتدمير البنية التحتية المدنية والمنازل التي ينتهجها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وادانت أيضا سياسة الزيف وازدواجية المعايير التي ينتهجها العالم داعية المجتمع الدولي إلى التحلي بالنزاهة والعدالة في التعامل مع القضية الفلسطينية وتحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسانية والقانون الدولي.
وعبرت كتلة عزم النيابية وقوفها التام خلف المواقف الأردنية التاريخية والراسخة والمشرفة لجلالة الملك عبدالله الثاني تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تواجه خطرا كبيرا العدوان الصهيوني البربري تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل.
وثمنت كتلة عزم النيابية مواقف وجهود جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وما يتعرض له قطاع غزة من عدوان غاشم مؤكدين أن الهاشميين جسدوا على مدار التاريخ أسمى مواقف الشرف والرجولة تجاه قضايا أمتهم، يحملون أمانة الدفاع عن فلسطين وأهلها، والوصاية على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
واشادت الكتلة بالجهود الكبيرة والعظيمة للحكومة الأردنية والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي من خلال الجهود الدبلوماسية وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية وبمختلف الطرق للتخفيف عن أهلنا في غزة.

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