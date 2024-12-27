Friday, 27 December 2024 09:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفاة أردني بحادث في الولايات المتحدة

12/27/2024 3:13:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعت الجالية الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، الشاب صلاح عبدالله خالد بني نصر الخطاطبة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر حادث سير مؤسف.

وذكرت الجالية الأردنية إنه سيتم تحديد موعد الدفن في وقت لاحق.

ونعى أبناء الجالية الأردنية في الولايات المتحدة عبر منصات التواصل الاجتماعي الشاب الخطاطبة مستذكرين مناقبه وسيرته الحسنة.

إنا لله وإنا إليه راجعون.




MENAFN27122024000208011052ID1109035696

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث