ضبط أربعة أشخاص اعتدوا على سائق مركبة وتحطيم مركبته في إربد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله وظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يقومون بتحطيم إحدى المركبات في محافظة إربد
مؤكداً أنه ورد قبل أيام بلاغ لمديرية شرطة محافظة إربد حول قيام مجموعة من الأشخاص باعتراض مركبة والاعتداء على سائقها وتحطيمها، حيث احتصل السائق على تقرير طبي وحالته حسنة.
وتابع أنه من خلال التحقيقات تبيّن أنّ الاعتداء إثر خلافات مالية سابقة، حيث جرى تحديد هوية المعتدين وأُلقي القبض على أربعة منهم وستتم إحالتهم للقضاء .
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