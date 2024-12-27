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ضبط أربعة أشخاص اعتدوا على سائق مركبة وتحطيم مركبته في إربد

12/27/2024 3:13:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله وظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يقومون بتحطيم إحدى المركبات في محافظة إربد
مؤكداً أنه ورد قبل أيام بلاغ لمديرية شرطة محافظة إربد حول قيام مجموعة من الأشخاص باعتراض مركبة والاعتداء على سائقها وتحطيمها، حيث احتصل السائق على تقرير طبي وحالته حسنة.
وتابع أنه من خلال التحقيقات تبيّن أنّ الاعتداء إثر خلافات مالية سابقة، حيث جرى تحديد هوية المعتدين وأُلقي القبض على أربعة منهم وستتم إحالتهم للقضاء .








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