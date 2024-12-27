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كييف تتلقى 485 مليون دولار من الولايات المتحدة والبنك الدولي

12/27/2024 3:13:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال أن كييف تلقت 485 مليون دولار من الولايات المتحدة والبنك الدولي، وستستخدم الأموال لتغطية النفقات الاجتماعية والإنسانية في الميزانية.

وكتب شميغال على "تلغرام": "تلقت أوكرانيا 485 مليون دولار من الولايات المتحدة والبنك الدولي كجزء من مشروع السلام في أوكرانيا، منها 465 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وجاء مبلغ 20 مليونا من البنك الدولي، وستستخدم الأموال التي تم جمعها لتغطية النفقات الاجتماعية والإنسانية لموازنة الدولة".
وذكر رئيس الوزراء الأوكراني، في وقت سابق، أن الحكومة وافقت على مشروع ميزانية عام 2025، الذي يتضمن عجزا قدره 1.6 تريليون غريفنيا (38.68 مليار دولار)، وفي 31 أكتوبر، اعتمد برلمان أوكرانيا مشروع ميزانية البلاد للعام المقبل في القراءة الأولى.


ووفقا لبيانات البنتاغون، فإن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا قد بلغ 61.4 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، وأكثر من 62 مليار دولار منذ تولي إدارة الرئيس جو بايدن لمهامها.

RT

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