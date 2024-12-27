السفارة الصينية في الأردن: تمديد تخفيض رسوم تأشيرة الدخول للصين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت السفارة الصينية في الأردن، الجمعة، عن تمديد تخفيض رسوم التأشيرة لدخول الصين حتى 31 كانون الأوّل/ ديسمبر 2025.
وقالت السفارة عبر صفحتها على منصة فيسبوك إن القرار يأتي من أجل تسهيل تبادل الأفراد بين الصين والدول الأجنبية.
ونوهت السفارة إلى أنه من أجل تسهيل إجراءات سفر الأجانب إلى الصين، فقد وفرت السفارة خدمة التأشيرة بدون حجز موعد ابتداءً من يوم 20 تشرين الثاني/ نوفبمر 2023.
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