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السفارة الصينية في الأردن: تمديد تخفيض رسوم تأشيرة الدخول للصين

12/27/2024 3:13:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الصينية في الأردن، الجمعة، عن تمديد تخفيض رسوم التأشيرة لدخول الصين حتى 31 كانون الأوّل/ ديسمبر 2025.


وقالت السفارة عبر صفحتها على منصة فيسبوك إن القرار يأتي من أجل تسهيل تبادل الأفراد بين الصين والدول الأجنبية.


ونوهت السفارة إلى أنه من أجل تسهيل إجراءات سفر الأجانب إلى الصين، فقد وفرت السفارة خدمة التأشيرة بدون حجز موعد ابتداءً من يوم 20 تشرين الثاني/ نوفبمر 2023.

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