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فيتسو: وقف الغاز الروسي عن أوروبا سيكلفها 120 مليار يورو

12/27/2024 3:13:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو أن وقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا سيكلف الأوروبيين 120 مليار يورو في 2025-2026.
وقال فيتسو، خلال مقطع فيديو نشر له على وسائل التواصل الاجتماعي، إن القرار الذي اتخذه رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي سيكلف الاتحاد الأوروبي حوالي 50 مليار يورو في 2025-2026 على الغاز وحده و70 مليار يورو أخرى على الكهرباء التي يتم توليدها من الغاز، مضيفا: "ستدفع أوروبا 120 مليار يورو لا تصدق، مقابل وقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا ثم عبر سلوفاكيا إلى الدول الأوروبية الأخرى".


وأشار فيتسو إلى أن وقف إمدادات الغاز من روسيا من شأنه أن يتسبب في ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، مما سيزيد من إضعاف الاقتصاد الأوروبي.

RT

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