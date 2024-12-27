فيتسو: وقف الغاز الروسي عن أوروبا سيكلفها 120 مليار يورو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو أن وقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا سيكلف الأوروبيين 120 مليار يورو في 2025-2026.
وقال فيتسو، خلال مقطع فيديو نشر له على وسائل التواصل الاجتماعي، إن القرار الذي اتخذه رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي سيكلف الاتحاد الأوروبي حوالي 50 مليار يورو في 2025-2026 على الغاز وحده و70 مليار يورو أخرى على الكهرباء التي يتم توليدها من الغاز، مضيفا: "ستدفع أوروبا 120 مليار يورو لا تصدق، مقابل وقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا ثم عبر سلوفاكيا إلى الدول الأوروبية الأخرى".
وأشار فيتسو إلى أن وقف إمدادات الغاز من روسيا من شأنه أن يتسبب في ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، مما سيزيد من إضعاف الاقتصاد الأوروبي.
RT
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