منتخب الكويت يتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم بعد تعادله مع نظيره القطري (1 / 1)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 27 - 12 (كونا) -- تأهل منتخب
الكويت لكرة القدم
اليوم الجمعة إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) بعد تعادله مع نظيره القطري بنتيجة (1/1).
وبهذا التعادل في المباراة التي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي رفع الأزرق الكويتي رصيده الى خمس نقاط وضعته في المركز الثاني من المجموعة الأولى خلف المنتخب العماني المتصدر لها الذي لديه نفس الرصيد والأهداف لكنه تفوق بأفضلية اللعب النظيف كون الفريق نال عددا أقل من الانذارات فيما أنهى المنتخب القطري مشواره في البطولة برصيد نقطتين ليودع بطل آسيا البطولة من الدور الأول.
وبدأ المنتخب القطري الشوط الأول للمباراة مهاجما كونه يلعب بفرصة واحدة وهي الفوز فقط وأضاع عدة فرص سانحة للتسجيل كان أبرزها تسديدة مهاجمه المعز علي التي أبعدها حارس مرمى الكويت خالد الرشيدي وكذلك الهدف الملغى للاعبه يوسف عبدالرزاق بعد ارتكاب احد لاعبيه خطأ ضد الحارس الرشيدي.
من جانبه اعتمد (الأزرق) في هذا الشوط على الهجمات المرتدة التي لم تشكل خطورة على مرمى العنابي الا ببعض التسديدات في أواخر الشوط لكنها لم تسفر عن شيء.
وعلى عكس مجريات الشوط الأول جاء الشوط الثاني أكثر قوة واثارة لا سيما من المنتخب الكويتي الذي شن عدة هجمات جاءت أخطرها عبر المتألق محمد دحام الذي سدد كرة جميلة ارتدت من القائم وعدة كرات أخرى ألهبت حماس نحو 58 ألف متفرج ساندوا منتخبهم بحرارة طوال المباراة.
وفي الدقيقة ال 73 سجل نجم البطولة الاول دحام هدف التقدم للكويت في الدقيقة ال 74 اثر تسديدة قوية من كرة ثابتة لينشر الفرح بأرجاء الملعب والكويت وكل عشاق الأزرق في كل مكان.
وحاول بعدها المنتخب القطري العودة للمباراة واضاع عدة فرص قبل ان ينجح لاعبه محمد مونتاري من ادراك التعادل برأسية متقنة في الوقت بدل الضائع للمباراة لتأتي صافرة النهاية لتعلن تأهل مستحق لابطال (الأزرق) الذين قدموا مباراة كبيرة أسعدت جماهيره الغفيرة.
وبنهاية مباريات دوري المجموعات سيلعب المنتخب العماني مع ثاني المجموعة الثانية الذي سيتحدد غدا بعد ختام منافسات المجموعة فيما ستلعب الكويت ثاني المجموعة مع أول المجموعة الثانية التي تتصدرها البحرين حاليا.(النهاية)
ف ش ا / ع س
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