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منتخب الكويت يتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم بعد تعادله مع نظيره القطري (1 / 1)

12/27/2024 3:03:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 12 (كونا) -- تأهل منتخب الكويت لكرة القدم اليوم الجمعة إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) بعد تعادله مع نظيره القطري بنتيجة (1/1).
وبهذا التعادل في المباراة التي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي رفع الأزرق الكويتي رصيده الى خمس نقاط وضعته في المركز الثاني من المجموعة الأولى خلف المنتخب العماني المتصدر لها الذي لديه نفس الرصيد والأهداف لكنه تفوق بأفضلية اللعب النظيف كون الفريق نال عددا أقل من الانذارات فيما أنهى المنتخب القطري مشواره في البطولة برصيد نقطتين ليودع بطل آسيا البطولة من الدور الأول.
وبدأ المنتخب القطري الشوط الأول للمباراة مهاجما كونه يلعب بفرصة واحدة وهي الفوز فقط وأضاع عدة فرص سانحة للتسجيل كان أبرزها تسديدة مهاجمه المعز علي التي أبعدها حارس مرمى الكويت خالد الرشيدي وكذلك الهدف الملغى للاعبه يوسف عبدالرزاق بعد ارتكاب احد لاعبيه خطأ ضد الحارس الرشيدي.
من جانبه اعتمد (الأزرق) في هذا الشوط على الهجمات المرتدة التي لم تشكل خطورة على مرمى العنابي الا ببعض التسديدات في أواخر الشوط لكنها لم تسفر عن شيء.
وعلى عكس مجريات الشوط الأول جاء الشوط الثاني أكثر قوة واثارة لا سيما من المنتخب الكويتي الذي شن عدة هجمات جاءت أخطرها عبر المتألق محمد دحام الذي سدد كرة جميلة ارتدت من القائم وعدة كرات أخرى ألهبت حماس نحو 58 ألف متفرج ساندوا منتخبهم بحرارة طوال المباراة.
وفي الدقيقة ال 73 سجل نجم البطولة الاول دحام هدف التقدم للكويت في الدقيقة ال 74 اثر تسديدة قوية من كرة ثابتة لينشر الفرح بأرجاء الملعب والكويت وكل عشاق الأزرق في كل مكان.
وحاول بعدها المنتخب القطري العودة للمباراة واضاع عدة فرص قبل ان ينجح لاعبه محمد مونتاري من ادراك التعادل برأسية متقنة في الوقت بدل الضائع للمباراة لتأتي صافرة النهاية لتعلن تأهل مستحق لابطال (الأزرق) الذين قدموا مباراة كبيرة أسعدت جماهيره الغفيرة.
وبنهاية مباريات دوري المجموعات سيلعب المنتخب العماني مع ثاني المجموعة الثانية الذي سيتحدد غدا بعد ختام منافسات المجموعة فيما ستلعب الكويت ثاني المجموعة مع أول المجموعة الثانية التي تتصدرها البحرين حاليا.(النهاية)

ف ش ا / ع س



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