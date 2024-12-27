مدرب منتخب الكويت لكرة القدم: فخور ببلوغ نصف نهائي خليجي زين 26.. ونعد ببذل الأفضل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 27 - 12 (كونا) -- أعرب مدرب منتخب
الكويت لكرة القدم
خوان بيتزي عن فخره واعتزازه بالمستوى المتميز الذي ظهر به الفريق أمام نظيره القطري في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة وتوجت بتأهل الكويت إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين26).
ووعد بيتزي في مؤتمر صحفي عقب المباراة ببذل قصارى جهده لإسعاد الجماهير الكويتية في باقي المشوار بالبطولة وأضاف "نشعر بدعم الجماهير وسنقدم كل الإمكانات والمهارات لدى الفريق من أجل الفوز".
وتابع "كنا متفائلين بالتأهل إلى الدور التالي وحضرنا للمباريات الواحدة تلو الأخرى حتى استطعنا تجاوز دور المجموعات".
وأشار إلى أن نصف النهائي لن يكون سهلا لأنه يضع اللاعبين تحت ضغط نفسي أكبر لافتا إلى أن الجهاز الفني يبذل جهودا حثيثة للاستعداد الجيد للمباراة التي قد تمتد إلى الأشواط الإضافية.
من جهته قال مدرب منتخب قطر لويس غارسيا في المؤتمر نفسه إن الفريق فعل كل شيء من أجل تحقيق الفوز والتأهل لكن الحظ لم يحالفهم مشيرا إلى أنهم قدموا مباراة كبيرة أتيحت خلالها العديد من الفرص لكنها لم تستغل بالشكل المطلوب.
وأضاف غارسيا أن المباراة أخذت منحنى آخر في الدقائق الأخيرة حيث سادها الحماس والندية مؤكدا أن اللاعبين حاولوا ترجمة الفرص إلى أهداف لكن محاولاتهم لم تكلل بالنجاح.
وكان منتخب الكويت قد تأهل اليوم الجمعة إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) وصيفا للمجموعة الأولى بعد تعادله مع نظيره القطري بنتيجة (1-1).(النهاية)
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