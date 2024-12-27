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مدرب منتخب الكويت لكرة القدم: فخور ببلوغ نصف نهائي خليجي زين 26.. ونعد ببذل الأفضل

12/27/2024 3:03:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 12 (كونا) -- أعرب مدرب منتخب الكويت لكرة القدم خوان بيتزي عن فخره واعتزازه بالمستوى المتميز الذي ظهر به الفريق أمام نظيره القطري في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة وتوجت بتأهل الكويت إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين26).
ووعد بيتزي في مؤتمر صحفي عقب المباراة ببذل قصارى جهده لإسعاد الجماهير الكويتية في باقي المشوار بالبطولة وأضاف "نشعر بدعم الجماهير وسنقدم كل الإمكانات والمهارات لدى الفريق من أجل الفوز".
وتابع "كنا متفائلين بالتأهل إلى الدور التالي وحضرنا للمباريات الواحدة تلو الأخرى حتى استطعنا تجاوز دور المجموعات".
وأشار إلى أن نصف النهائي لن يكون سهلا لأنه يضع اللاعبين تحت ضغط نفسي أكبر لافتا إلى أن الجهاز الفني يبذل جهودا حثيثة للاستعداد الجيد للمباراة التي قد تمتد إلى الأشواط الإضافية.
من جهته قال مدرب منتخب قطر لويس غارسيا في المؤتمر نفسه إن الفريق فعل كل شيء من أجل تحقيق الفوز والتأهل لكن الحظ لم يحالفهم مشيرا إلى أنهم قدموا مباراة كبيرة أتيحت خلالها العديد من الفرص لكنها لم تستغل بالشكل المطلوب.
وأضاف غارسيا أن المباراة أخذت منحنى آخر في الدقائق الأخيرة حيث سادها الحماس والندية مؤكدا أن اللاعبين حاولوا ترجمة الفرص إلى أهداف لكن محاولاتهم لم تكلل بالنجاح.
وكان منتخب الكويت قد تأهل اليوم الجمعة إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) وصيفا للمجموعة الأولى بعد تعادله مع نظيره القطري بنتيجة (1-1).(النهاية)

س ع د / ع س



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