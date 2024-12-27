غدا السبت دوام لمديريات الضريبة وتمديد دوام الثلاثاء المقبل

دعت دائرة ضريبة والمبيعات جميع المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم خلال العام الحالي ضرورة تسديدها قبل نهاية العام؛ من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.



وبينت الدائرة، أن يوم غد السبت 28 / 12 سيكون دوام لمديريات الدائرة في عمان والزرقاء وإربد والعقبة؛ لغايات تسديد الأرصدة المترتبة على المكلفين.



كما تقرر تمديد دوام المحاسبين وأمناء الصناديق ومكاتب خدمة الجمهور في هذه المديريات لغاية الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 / 12، لغايات تمكين المكلفين من تسديد الأرصدة المترتبة عليهم قبل انتهاء السنة المالية الحالية.