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الإسكوا: قطاع الاقتصاد الاجتماعي بالأردن يعاني غياب التنظيم

12/27/2024 3:01:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان- أكد تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" أنه رغم تنامي حضور قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الأردن في العملية الاقتصادية، إلا أنه ما يزال يعاني من غياب الأطر التنظيمية الشاملة من جهة، وغياب بيئة السياسات الداعمة من جهة أخرى.
ولفت التقرير إلى أن الأطر القانونية لهذا القطاع في الأردن تحكم فقط جوانب محددة من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وبين التقرير أن عدد جمعيات ومؤسسات التضامن الاجتماعي في الأردن ارتفعت من 949 جمعية ومؤسسة في عام 2003 إلى1507 جمعيات ومؤسسات تعاونية في عام 2019، كما ساهمت هذه المؤسسات في توفير زهاء 20 ألف فرصة عمل مباشرة في عام 2018 وهو ما يمثل 1.4 % من السكان النشطين اقتصاديا على المستوى المحلي.
وأكد التقرير الذي صدر أخيرا بعنوان "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كمحرك للإدماج الاجتماعي والاقتصادي في العالم العربي"، أن هذا القطاع حقق نموا في الآونة الأخيرة، وأثبت تأثيره الواعد في مشهد الاقتصاد الأردني.
وأوضح التقرير أنه تم إجراء محاكاة باستخدام بيانات من أحدث سنة متاحة 2019 مستمدة من الإحصاءات الوطنية في الأردن.
وتضمنت المحاكاة استثمارًا بقيمة 500 ألف دينار أردني عبر قطاعات مختلفة من جداول المدخلات والمخرجات (إنترنت الأشياء).
وكشفت النتائج أن المؤسسات غير الربحية التي تخدم الأسر تحتل مرتبة بين القطاعات الخمسة الأولى من حيث توليد فرص العمل المباشرة، وتوفر مجموعة البيانات الشاملة هذه، التي تشمل 40 صناعة مفصلة، تحليلاً قويًا.
وبحسب التقرير، أشارت نتائج المحاكاة إلى أن المؤسسات غير الربحية التي تخدم الأسر في الأردن من المتوقع أن تولد حوالي 345 ألف وظيفة مباشرة، مما يسلط الضوء على دورها المهم في خلق فرص العمل من خلال أنشطتهم الاقتصادية وتكاملهم ضمن القيمة.
كما كشفت المحاكاة عن إمكانية مساهمة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التي تخدم الأسر المعيشية في توفير نحو52 ألف وظيفة إضافية غير مباشرة، ووفق هذه المحاكاة يمكن لهذا القطاع أن يوفر حوالي 99 ألف فرصة عمل للنساء.
واعتبر التقرير أن نتائج المحاكاة المتعلقة بعمل النساء في قطاع الاقتصاد الاجتماعي، تعد إشارة مهمة على قدرة هذا القطاع في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القوى العاملة، إذ تنبع أهمية ذلك بشكل خاص من كون 26 % من القوى العاملة النسائية في الأردن عاطلة عن العمل حاليا.
وكان مجلس الوزراء أعلن في مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن موافقته في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التعاون لسنة 2024؛ وذلك بهدف دعم وتمكين المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل خصوصا في المجالات الزراعية.
وتشمل التعديلات المقترحة تأسيس صندوق التنمية التعاوني كرافعة أساسية للعمل التعاوني؛ من أجل دعم وتمويل مشاريع التعاونيات، وتوفير الضمانات المناسبة لها؛ استجابة لمخرجات الإستراتيجية الوطنية مع توفير القروض والمنح للتعاونيات، وضمان توزيع عادل لها يراعي عدم تكرار المشاريع،
كما تتضمن التعديلات المقترحة إنشاء معهد التنمية التعاوني؛ لغايات نشر الفكر التعاوني، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على إدارة التعاونيات وأنظمة العمل والمحاسبة فيها؛ بما يعزز من قدرة التعاونيات وتطوير أدائها.
يشار إلى أن حجم التمويل الأجنبي المقدم للجمعيات والشركات التي لا تهدف لتحقيق الربح والجمعيات والاتحادات التعاونية والتي حصلت على موافقة مجلس الوزراء، بلغ خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي نحو45.5 مليون دينار، بحسب ما أظهر تقرير ملخص التمويل الأجنبي للجمعيات والشركات والاتحادات التعاونية غير الربحية، الصادر عن وحدة التمويل الأجنبي التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي. كما بلغ عدد المشاريع المستفيدة من إجمالي حجم التمويل المقدم لهذه الجمعيات خلال الفترة الممتدة من شهر كانون الثاني (يناير) حتى تشرين الأول (اكتوبر) للعام الحالي، نحو322 مشروعا.
وبالعودة إلى التقرير أكدت " الاسكوا" أن للاقتصاد الاجتماعي والتضامني دورا متزايدا ومهما في التأثير على المشهد الاقتصادي في المنطقة العربية، لأنه قادر على المساهمة في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، ورفاه المجتمعات، والتنمية المستدامة، لا سيما من خلال تسهيل اندماج الأفراد المعرضين للمخاطر في سوق العمل، وتشجيع فرص العمل اللائق، إضافة إلى زيادة التمكين الاقتصادي، وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وأوضح التقرير أنه يمكن أن تضطلع الهيئات الفاعلة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مثل التعاونيات والمؤسسات الاجتماعية، بدور رئيسي في تحفيز الانتقال من الاقتصاد غير النظامي إلى الاقتصاد النظامي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتوفير فرص العمل.

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