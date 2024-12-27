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27 مليار دينار المدفوعات الرقمية

12/27/2024 3:01:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ابراهيم المبيضين






عمان – سجلت أنظمة الدفع الإلكترونية في الأردن رقما قياسيا جديدا خلال أول 11 شهرا من العام الحالي بعد أن بلغت زهاء 27.35 مليار دينار عبر أنظمة الدفع الرقمية الفورية الثلاثة العاملة في الأردن "كليك"، "جوموبي" و"إي فواتيركم".
ووفقا للتقارير الشهرية لأنظمة الدفع الفورية الرقمية الصادرة عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، زادت قيمة مدفوعات الأردنيين عبر أنظمة الدفع الرقمية الفورية التي يمكن استخدامها عبر الهواتف الذكية خلال أول 11 شهرا بنسبة %53 مقارنة بقيمتها المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت وقتها قرابة 17.95 مليار دينار.
وأظهر رصد أجرته "الغد" أن قيمة المدفوعات الرقمية الفورية في الأردن بلغت عبر نظام "كليك" قرابة 10.8 مليار دينار، "جوموبي" 4.73 مليار دينار، فيما استحوذ نظام "إي فواتيركم" على النسبة الكبرى من الإجمالي بقيمة تقارب 11.85 مليار دينار.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن الحصة الكبرى وبنسبة تتجاوز 80 % من إجمالي قيمة المدفوعات عبر نظامي "كليك" و"جوموبي" كانت لخدمة تحويل الأموال، وأن الحصة الكبرى من قيمة المدفوعات عبر "إي فواتيركم"، كانت لغايات تتبع خدمات حكومية ( فواتير لجهات ومؤسسات حكومية).
وعلى صعيد متصل، أظهر رصد "الغد" أن إجمالي عدد حركات الدفع بجميع أنظمة الدفع الفورية الرقمية خلال أول 11 شهرا من العام الحالي، سجلت مستوى قياسيا بحوالي 184 مليون حركة دفع وتسديد فواتير.

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