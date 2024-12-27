27 مليار دينار المدفوعات الرقمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ابراهيم المبيضين
عمان – سجلت أنظمة الدفع الإلكترونية في الأردن رقما قياسيا جديدا خلال أول 11 شهرا من العام الحالي بعد أن بلغت زهاء 27.35 مليار دينار عبر أنظمة الدفع الرقمية الفورية الثلاثة العاملة في الأردن "كليك"، "جوموبي" و"إي فواتيركم".
ووفقا للتقارير الشهرية لأنظمة الدفع الفورية الرقمية الصادرة عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، زادت قيمة مدفوعات الأردنيين عبر أنظمة الدفع الرقمية الفورية التي يمكن استخدامها عبر الهواتف الذكية خلال أول 11 شهرا بنسبة %53 مقارنة بقيمتها المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت وقتها قرابة 17.95 مليار دينار.
وأظهر رصد أجرته "الغد" أن قيمة المدفوعات الرقمية الفورية في الأردن بلغت عبر نظام "كليك" قرابة 10.8 مليار دينار، "جوموبي" 4.73 مليار دينار، فيما استحوذ نظام "إي فواتيركم" على النسبة الكبرى من الإجمالي بقيمة تقارب 11.85 مليار دينار.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن الحصة الكبرى وبنسبة تتجاوز 80 % من إجمالي قيمة المدفوعات عبر نظامي "كليك" و"جوموبي" كانت لخدمة تحويل الأموال، وأن الحصة الكبرى من قيمة المدفوعات عبر "إي فواتيركم"، كانت لغايات تتبع خدمات حكومية ( فواتير لجهات ومؤسسات حكومية).
وعلى صعيد متصل، أظهر رصد "الغد" أن إجمالي عدد حركات الدفع بجميع أنظمة الدفع الفورية الرقمية خلال أول 11 شهرا من العام الحالي، سجلت مستوى قياسيا بحوالي 184 مليون حركة دفع وتسديد فواتير.
MENAFN27122024000072011014ID1109035522
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.