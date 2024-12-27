وزارة الصحة في غزة تحذر من خطورة الوضع في مستشفى كمال عدوان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت وزارة الصحة في غزة، من خطورة الوضع في كمال عدوان شمال قطاع غزة الذي يعاني حصارا خانقا، إلى جانب إحراق أقسام العمليات والجراحة والمختبر والصيانة ووحدات الإسعاف والمخازن بالكامل، فيما بدأ الحريق ينتشر إلى جميع المباني.



وأضافت الوزارة في اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال يعمل على المرضى والمصابين بشكل إجباري وتحت تهديد السلاح وفوهات البنادق إلى المستشفى الإندونيسي الذي يفتقر إلى المستلزمات الطبية والمياه والأدوية، وحتى الكهرباء والمولدات.



وأشارت إلى وجود مرضى مهددين بالموت في أية لحظة؛ نتيجة الظروف القاسية، حيث توجد العديد من آليات جيش الاحتلال المحاصرة للمستشفى؛ مما يجعل الوضع بالغ الخطورة.



وأكدت الوزارة أن مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية تلقى تهديدًا واضحًا ومباشرًا: "هذه المرة سنعتقلك".



وذكرت أن ثلاثة مستشفيات عامة كانت تغطي الخدمات الطبية في شمال قطاع غزة، وهي مستشفى بيت حانون، والمستشفى الإندونيسي، ومستشفى كمال عدوان؛ حيث تم تدمير مستشفى بيت حانون بشكل كامل، وأصبح المستشفى الإندونيسي خارج الخدمة تمامًا بعد تدمير كل البنى التحتية. أما المستشفى الوحيد الذي كان يعمل بشكل جزئي نتيجة لعدم توفر الإمكانيات والمستلزمات الطبية، فهو مستشفى كمال عدوان.



وقالت إن ما يحدث اليوم هو توجيه الاحتلال الضربة القاضية للمنظومة الصحية المتبقية في شمال غزة، وهذا يتناسب تماماً مع "خطة الجنرالات" لإنهاء تواجد السكان في شمال القطاع.

بترا