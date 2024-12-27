قلقيلية: جماهير المحافظة تشيع شهيد الواجب الوطني إبراهيم جمال جمعة

(MENAFN
- Palestine News Network
)
قلقيلية /PNN / بحضور رسمي وشعبي وجماهيري واسع وبمراسم عسكرية مهيبة، جماهير ابناء شعبنا تشيع جُثمان شَــهيــد الواجب الوطنيّ الملازم اول/ إبراهيم جمال جمعة القدومي، مُرتب جهاز الامن الوقائي، الذي استشهد الليلة الماضية أثناء أداء مهامه الوطنيّة وواجبه المقدس في محافظة جنين.
وفي موكب جنائزي مهيب انطلق جثمان الشهيد من مشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس الى مسقط رأسه في بلدة كفر قدوم، حيث ادى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر في مسجد البلدة القديم، ووري جثمانه الطاهر الثرى في مقبرة الشهداء في البلدة.
وخلال مراسم التشيع ألقيت عدد من الكلمات، كلمة " المحافظ، كلمة جهاز الامن الوقائي العقيد برهان مشاقي، وكلمة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح مراد شتيوي"، أشادت بمناقب الشهيد إبراهيم وشجاعته واقدامه، واكد المتحدثون ان المؤسسة الأمنية ماضية في محاربة الفوضى والفلتان والخارجين على القانون وأصحاب الاجندات التي تريد تدمير نضالات شعبنا،
وأضاف المتحدثون ان المؤسسة الأمنية ماضية في محاربة كافة ظواهر الفلتان ولن تسمح الا بسلاح واحد هو سلاح الشرعية، ووجهوا التحية الى اهالي كفر قدوم الذين سطروا ملحمات بطولية في مقاومتهم الشعبية من خلال مسيرتهم الاسبوعية.
وقدم المحافظ التعازي الى أهالي بلدة كفر قدوم الصامدة واسرة وذوي الشهيد، مؤكداً على إن دماء الشهداء وتضحيات ابناء المؤسسة الامنية الفلسطينية، لن تذهب هدرا، وان ارادة أبناء شعبنا الذي يرفض ظاهرة الفلتان ومؤسستنا الامنية ستنتصر حتماً على الفلتان ومن يقف خلفه من أصحاب الاجندات الخارجية التي لا تريد لشعبنا وقضيته خيرا.
وحيا المحافظ فرسان المؤسسة الأمنية الذين يؤدون واجبهم المقدس على أكمل وجه، لافتاً الى ان شعبنا سطر اروع الامثلة في الصمود على الأرض ومواجهة الخارجين عن القانون واصحاب الاجندات المزيفة، داعياً الله تعالى ان يتغمد الشهيد وجميع الشهداء الذين قدموا ارواحهم رخيصةً على مذبح الحرية، بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته ويلهم اسرهم وذويهم الصبر والسلوان.
MENAFN27122024000205011050ID1109035073
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.