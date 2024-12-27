Friday, 27 December 2024 06:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قلقيلية: جماهير المحافظة تشيع شهيد الواجب الوطني إبراهيم جمال جمعة

12/27/2024 9:08:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية /PNN / بحضور رسمي وشعبي وجماهيري واسع وبمراسم عسكرية مهيبة، جماهير ابناء شعبنا تشيع جُثمان شَــهيــد الواجب الوطنيّ الملازم اول/ إبراهيم جمال جمعة القدومي، مُرتب جهاز الامن الوقائي، الذي استشهد الليلة الماضية أثناء أداء مهامه الوطنيّة وواجبه المقدس في محافظة جنين.

وفي موكب جنائزي مهيب انطلق جثمان الشهيد من مشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس الى مسقط رأسه في بلدة كفر قدوم، حيث ادى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر في مسجد البلدة القديم، ووري جثمانه الطاهر الثرى في مقبرة الشهداء في البلدة.

وخلال مراسم التشيع ألقيت عدد من الكلمات، كلمة " المحافظ، كلمة جهاز الامن الوقائي العقيد برهان مشاقي، وكلمة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح مراد شتيوي"، أشادت بمناقب الشهيد إبراهيم وشجاعته واقدامه، واكد المتحدثون ان المؤسسة الأمنية ماضية في محاربة الفوضى والفلتان والخارجين على القانون وأصحاب الاجندات التي تريد تدمير نضالات شعبنا،



وأضاف المتحدثون ان المؤسسة الأمنية ماضية في محاربة كافة ظواهر الفلتان ولن تسمح الا بسلاح واحد هو سلاح الشرعية، ووجهوا التحية الى اهالي كفر قدوم الذين سطروا ملحمات بطولية في مقاومتهم الشعبية من خلال مسيرتهم الاسبوعية.

وقدم المحافظ التعازي الى أهالي بلدة كفر قدوم الصامدة واسرة وذوي الشهيد، مؤكداً على إن دماء الشهداء وتضحيات ابناء المؤسسة الامنية الفلسطينية، لن تذهب هدرا، وان ارادة أبناء شعبنا الذي يرفض ظاهرة الفلتان ومؤسستنا الامنية ستنتصر حتماً على الفلتان ومن يقف خلفه من أصحاب الاجندات الخارجية التي لا تريد لشعبنا وقضيته خيرا.

وحيا المحافظ فرسان المؤسسة الأمنية الذين يؤدون واجبهم المقدس على أكمل وجه، لافتاً الى ان شعبنا سطر اروع الامثلة في الصمود على الأرض ومواجهة الخارجين عن القانون واصحاب الاجندات المزيفة، داعياً الله تعالى ان يتغمد الشهيد وجميع الشهداء الذين قدموا ارواحهم رخيصةً على مذبح الحرية، بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته ويلهم اسرهم وذويهم الصبر والسلوان.



MENAFN27122024000205011050ID1109035073

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث