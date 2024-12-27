قلقيلية: جماهير المحافظة تشيع شهيد الواجب الوطني إبراهيم جمال جمعة

MENAFN - Palestine News ) قلقيلية /PNN / بحضور رسمي وشعبي وجماهيري واسع وبمراسم عسكرية مهيبة، جماهير ابناء شعبنا تشيع جُثمان شَــهيــد الواجب الوطنيّ الملازم اول/ إبراهيم جمال جمعة القدومي، مُرتب جهاز الامن الوقائي، الذي استشهد الليلة الماضية أثناء أداء مهامه الوطنيّة وواجبه المقدس في محافظة جنين.

وفي موكب جنائزي مهيب انطلق جثمان الشهيد من مشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس الى مسقط رأسه في بلدة كفر قدوم، حيث ادى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر في مسجد البلدة القديم، ووري جثمانه الطاهر الثرى في مقبرة الشهداء في البلدة.

وخلال مراسم التشيع ألقيت عدد من الكلمات، كلمة " المحافظ، كلمة جهاز الامن الوقائي العقيد برهان مشاقي، وكلمة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح مراد شتيوي"، أشادت بمناقب الشهيد إبراهيم وشجاعته واقدامه، واكد المتحدثون ان المؤسسة الأمنية ماضية في محاربة الفوضى والفلتان والخارجين على القانون وأصحاب الاجندات التي تريد تدمير نضالات شعبنا،



وأضاف المتحدثون ان المؤسسة الأمنية ماضية في محاربة كافة ظواهر الفلتان ولن تسمح الا بسلاح واحد هو سلاح الشرعية، ووجهوا التحية الى اهالي كفر قدوم الذين سطروا ملحمات بطولية في مقاومتهم الشعبية من خلال مسيرتهم الاسبوعية.



وقدم المحافظ التعازي الى أهالي بلدة كفر قدوم الصامدة واسرة وذوي الشهيد، مؤكداً على إن دماء الشهداء وتضحيات ابناء المؤسسة الامنية الفلسطينية، لن تذهب هدرا، وان ارادة أبناء شعبنا الذي يرفض ظاهرة الفلتان ومؤسستنا الامنية ستنتصر حتماً على الفلتان ومن يقف خلفه من أصحاب الاجندات الخارجية التي لا تريد لشعبنا وقضيته خيرا.

وحيا المحافظ فرسان المؤسسة الأمنية الذين يؤدون واجبهم المقدس على أكمل وجه، لافتاً الى ان شعبنا سطر اروع الامثلة في الصمود على الأرض ومواجهة الخارجين عن القانون واصحاب الاجندات المزيفة، داعياً الله تعالى ان يتغمد الشهيد وجميع الشهداء الذين قدموا ارواحهم رخيصةً على مذبح الحرية، بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته ويلهم اسرهم وذويهم الصبر والسلوان.