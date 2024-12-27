الملك يهاتف ماكرون ويؤكد دعم الأردن لسوريا في بناء دولة مستقلة

الملك يهاتف ماكرون ويؤكد دعم الأردن لسوريا في بناء دولة مستقلة
التاريخ
12/27/2024 9:07:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعم الأردن لسوريا في بناء دولة حرة مستقلة ذات سيادة كاملة، تلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته .
MENAFN27122024000208011052ID1109035071
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.