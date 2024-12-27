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الملك يهاتف ماكرون ويؤكد دعم الأردن لسوريا في بناء دولة مستقلة

12/27/2024 9:07:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعم الأردن لسوريا في بناء دولة حرة مستقلة ذات سيادة كاملة، تلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته .









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