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مارك روته: الناتو سيعزز وجوده العسكري في بحر البلطيق

12/27/2024 9:07:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته عن نية الحلف تعزيز وجوده العسكري في بحر البلطيق.
جاء ذلك وفقا لما نشره روته بحسابه الرسمي على موقع X للتواصل الاجتماعي، حيث كتب: "ناقشت مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب قضية التحقيق في التخريب المحتمل للكابلات البحرية، وأعربت عن تضامني ودعمي الكاملين. وسوف يعزز (الناتو) من وجوده العسكري في بحر البلطيق".


وقد صرح روته بذلك أيضا اليوم، فيما قال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور إن إستونيا بدأت دوريات بحرية لحماية كابل تحت البحر يمد الكهرباء من فنلندا بعد التخريب المشتبه به لكابل آخر مؤخرا، وتابع: "لقد قررنا إرسال قواتنا البحرية بالقرب من إستلينك للدفاع عن وتأمين اتصالنا بالطاقة مع فنلندا".


وكان كابل الغواصة "إستلينك-2" قد تم فصله عن الشبكة يوم الأربعاء الماضي، بعد أكثر من شهر بقليل من قطع كابلين للاتصالات في المياه الإقليمية السويدية في بحر البلطيق.

RT

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