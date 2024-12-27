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الأردني سهل الحياري يفوز بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم

12/27/2024 9:07:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الجمعة، فوز المهندس المعماري الأردني سهل الحياري بجائزة نوابغ العرب 2024 فئة العمارة والتصميم.
وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نهنئ الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم لعام 2024، المهندس المعماري سهل الحياري".
وأضاف: "من الأردن، حيث استلهم جمال الطبيعة وعمق التراث، يقدّم المهندس سهل الحياري تصاميم تجمع بين التراث والحداثة، وبين الهوية والطبيعة. أبدع في العديد من المشاريع المعمارية المميزة، وشارك في تدريس العمارة وعرض أبحاثه وأعماله في أبرز الجامعات العالمية".
واختتم: "العالم العربي يمتلك إرثاً عظيماً في مجال العمارة... مشاريعنا المعمارية في كل دولة عربية تروي قصص الحضارة والمكانة التي بنيناها عبر التاريخ".
من هو الأردني سهل الحياري؟
ومنحت جائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم لعام 2024 للمهندس المعماري سهل الحياري تقديراً لإسهاماته الرائدة في تطوير العمارة العربية الحديثة.
يتميز الحياري بدمج مبادئ التصميم المعاصر مع العناصر التقليدية، مما يخلق مساحات تجمع بين التراث والحداثة والطبيعة بشكل متوازن.
تتسم مشاريعه بحساسية للسياق المحلي ونهج مستدام يعتمد على استخدام المواد والتقنيات المحلية، مما يسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز الهوية الثقافية.
تصاميمه تعكس ارتباطاً بجغرافيا المنطقة والهوية المحلية لكل مشروع.
إلى جانب مشاريعه، قدم الحياري دراسات وأبحاثاً بارزة في مجال العمارة المعاصرة، وأسهم في النقاش الأكاديمي من خلال التدريس في جامعات متعددة، منها الجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة هارفارد، وجامعة كولومبيا.








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