Friday, 27 December 2024 03:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


40 ألف مصلي يؤدون الجمعة في الأقصى

12/27/2024 8:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدى الآلاف من الفلسطينيين، صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف وباحاته، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، "أن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى."
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن مستعمرين أدوا طقوسا تلمودية عند باب القطانين، أحد أبواب الأقصى، لمناسبة ما يسمى عيد "الحانوكاة"، فيما منعت شرطة الاحتلال عددا من المواطنين من الدخول إلى المسجد والصلاة فيه.
بترا









MENAFN27122024000208011052ID1109034960

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث