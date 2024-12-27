40 ألف مصلي يؤدون الجمعة في الأقصى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أدى الآلاف من الفلسطينيين، صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف وباحاته، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، "أن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى."
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن مستعمرين أدوا طقوسا تلمودية عند باب القطانين، أحد أبواب الأقصى، لمناسبة ما يسمى عيد "الحانوكاة"، فيما منعت شرطة الاحتلال عددا من المواطنين من الدخول إلى المسجد والصلاة فيه.
بترا
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