Friday, 27 December 2024 03:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأردن ومصر يتفقان على إزالة المعيقات أمام حركة الاستيراد والتصدير

12/27/2024 8:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اتفق وزير الزراعة خالد الحنيفات ونظيره المصري علاء فاروق على إزالة المعيقات أمام تسهيل حركة الاستيراد والتصدير والتعاون وتلبية احتياجات البلدين من السلع والمنتجات الغذائية.
وأكد الحنيفات عزم الأردن زيادة التعاون مع مصر بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين من البلدين بالسلع من خلال زيادة حجم التبادل التجاري الأردني المصري، مشيرا إلى أنه سوف يتم الإسراع في تنفيذ مخرجات اجتماعات اللجنة.
وقال وزير الزراعة المصري إن أعمال الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة اتسمت بأقصى درجات التفاهم والتعاون والحرص من الجانبين على دفع عجلة التعاون إلى المستوى الذي يرتقي لطموحات الشعبين في مصر والأردن.
وأضاف الوزير أن فعاليات أعمال اللجنة شهدت عددا من الزيارات الميدانية منها مصنع النوبارية للسكر ومحطة تصدير وتعبئة الموالح، ومشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالضبعة، كما زار الحنيفات إحدى مزارع الخيول العربية الأصيلة بمحافظة الشرقية.
وأكد الوزير أنه سيتم اتخاذ الإجراءات كافة والآليات التنفيذية لتفعيل ما تم الاتفاق عليه، واستعداد مصر لاستقبال اللجان الفنية من الأشقاء في الأردن وإرسال الخبراء والمتخصصين المصريين إلى الأردن لإزالة أي معوقات أمام تسهيل حركة الاستيراد والتصدير وتعزيز الأمن الغذائي بين البلدين.
وكانت أعمال اللجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة شهدت تفهما وتقاربا في وجهات النظر بين الوفدين ، وعكست رغبة صادقة في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين وقامت بمناقشة عدد من الموضوعات الفنية حول تبادل السلع الزراعية وتصدير الخيول والأسماك إلى الأردن بعد استيفاء المنظومة الحجرية الخاصة بالخيول وكذلك المنشآت المعتمدة لتصدير الأسماك للاتحاد الأوروبي.
وناقشت اللجنة تسهيل تسجيل المبيدات الزراعية الأردنية وفقا للمعايير المتبعة وكذلك تشجيع الاستثمارات الأردنية في مجال إنتاج وصناعة المبيدات في مصر، كما تم الاتفاق على التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات، ورحب الجانب المصري بتلبية رغبة الجانب الأردني بالتدريب في مجال الاستزراع والتفريخ السمكي.
وفي نهاية الاجتماع وقّع الوزيران محضر اجتماع أعمال ومباحثات الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة.









MENAFN27122024000208011052ID1109034957

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث